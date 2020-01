Discutió con su padrastro y terminó siendo asesinado a balazos

Elías Trisca tenía 21 años y parecía un pibe sano, si uno sigue su perfil de Facebook en el cual siempre está acompañado de amigos y en el que posteaba frases llenas de vida. Pero la noche del viernes mantuvo una discusión con su padrastro en uno de los tantos enfrentamientos verbales que solían tener. Entonces la cosa pasó a mayores, porque la pareja de la madre del joven buscó un arma y le disparó dos balazos que obligaron a su traslado al hospital donde su vida terminó.

Según fuentes policiales, todo se desencadenó cuando Elías arribó a la casa de su padrastro, en calle 20 de Junio al 500 del barrio San Sebastián de Puerto San Martín, un lugar donde el chico tenía numerosos amigos. Fue poco después de las 20.30 del viernes. En ese momento el joven increpó a la pareja de su madre por viejas desavenencias y se desató una discusión que poco a poco fue subiendo de tono. De acuerdo al relato oficial, fue el chico quien "invitó a pelear" a su contrincante, un hombre de 32 años.

Eso llamó la atención a los pesquisas, que al hurgar en el perfil de Facebook de Elías se encontraron con posteos muy lejanos al de un muchacho violento: "No te justifiques tanto. Si no haces daño a nadie, no tienes que explicar nada. A quien no le guste el brillo de tu sonrisa que use gafas de sol", dice en uno de ellos. Y en otro sostiene: "Que tu fe sea más fuerte que tus miedos".

Quizás esa fe lo llevó a discutir con su padrastro, quien tomó un arma de fuego y le disparó al muchacho hiriéndolo en una pierna. Lo que parecía el fin de la pelea no fue tal. El muchacho, aún sangrando, se le abalanzó de nuevo y en esas circunstancias recibió un segundo balazo, esta vez en el pecho, que le perforó el corazón.

El agresor fue identificado como N.B., de 32 años, quien escapó a pie de la casa después de que el último disparo dejó tendido en el piso al muchacho. Un vecino del lugar cargó a Elías en un auto y lo llevó malherido hasta el Hospital Granaderos a Caballo de la ciudad de San Lorenzo donde los médicos constataron la gravedad de su estado y lo derivaron al Policlínico Eva Perón de Granadero Baigorria donde el joven falleció una hora después.

En tanto, agentes de la Unidad Regional XVII y de la Agencia de Investigación Criminal llegaron poco más tarde a una casa de La Paz al 200 de Puerto San Martín donde según los primeros indicios podría estar aguantado N.B. y lo encontraron. El hombre quedó detenido a disposición del fiscal Juan Carlos Ledesma, quien le formó causa por homicidio y lo imputará en una audiencia a realizarse en las próximas horas.