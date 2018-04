Detuvieron al tío de un chico ahogado en la laguna Melincué

Una vuelta de tuerca fenomenal tuvo la causa del chico Mateo Cicerchia (de 17 años), quien murió ahogado en la laguna de Melincué a mediados de marzo, tras la detención ayer a la tarde de su tío paterno Daniel Cicerchia (de 42) como sospechoso de haber cometido "abandono de persona". Quienes estaban satisfechos con la medida judicial eran la mamá de Mateo, Verónica Ross, y su tío Silvio Ross, quienes venían clamando por justicia y acusando directamente a Daniel de la muerte de la criatura.

Familiares del chico ahogado en la laguna de Melincué atribuyeron la muerte del adolescente a un "abandono de persona" que habría cometido su tío Daniel, de 42 años, y que derivó en la muerte del menor.

Verónica y Silvio Ross sostuvieron que el "abandono de persona realizado por el pescador y titular de un pescadería ubicada en Venado Tuerto, Daniel Cicerchia, derivó en la muerte del chico", quien fue hallado sin vida luego de 48 horas de intensa búsqueda en la laguna de Melincué.

Mateo Cicerchia fue hallado sin vida tras una excursión de pesca realizada en Melincué cuando la embarcación se dio vuelta en pleno temporal y su acompañante, el tío Daniel Cicerchia, aparentemente lo abandonó para ir a buscar otra embarcación en Venado Tuerto. "Demoró dos horas en volver, en lugar de auxiliarlo al instante. Es increíble lo que hizo", dijo la mamá.

La demora en socorrer al chico fue letal y dos días después apareció flotando en la laguna. La causa en principio está catalogada como homicidio culposo. El responsable de la embarcación y titular de la pescadería El Pescador estaba pescando ilegalmente, fuera de horario y utilizando redes, algo completamente prohibido.

Verónica contó que no tenía relación con el tío de Mateo ni con su padre, su ex esposo. "Esa noche Mateo me dijo que se iba de la novia porque yo no sabía cómo hacer para que no vaya a Melincué pero este señor al parecer le ofreció 1.500 pesos. La tormenta que se anunciaba era muy complicada pero Cicerchia hizo caso omiso y junto con otro chico, Ezequiel Mora, partieron para la laguna", relató.

Silvio Ross es el tío de Mateo y fue el primero en pedir justicia por su sobrino y a la vez responsabilizar directamente a su tío paterno Cicerchia. "Está claro que lo único que le interesó fue el lucro. En lugar de auxiliar a mi sobrino se fue a Venado a buscar otra embarcación en lugar de avisar inmediatamente a los Bomberos de Melincué", reprochó.

El fiscal que interviene en la causa es Matías Merlo, quien precisó que el cuerpo del joven venadense "fue encontrado sobre una zona donde se estaba buscando cercana a la orilla, a 80 centímetros de profundidad, por lo que se puede desprender que fue arrastrado por las corrientes internas de la laguna".