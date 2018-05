En la mañana del domingo se efectuaron tres allanamientos por los disparos contra la vivienda del jefe comunal de Timbúes, Amaro González, ocuridos en la madrugada del sábado. Se detuvo a Carlos B., vecino de la localidad, como presunto autor del hecho y se secuestró un auto de alta gama, celulares y una escopeta con cartuchos, que no sería la empleada al momento de las detonaciones.

Se estima que mañana martes, se hará la audiencia imputativa donde el mandatario se constituirá como querellante.

La Policía de Investigaciones (PDI) con colaboración de la comisaría 9ª ejecutó los allanamientos en el domicilio de calle Martín Fierro 1900 de Timbúes, en un barrio de casas de fin de semana. Allí vive el comerciante, de 37 años, que quedó detenido por la responsabilidad material del hecho. Además, se montaron operativos en dos negocios. Se logró secuestrar un arma de fuego: una escopeta táctica calibre 12/70 culata rebatible marca Táctical Tegnology, 11 cartuchos del mismo calibre de los cuales tres están con su vaina, equipos de telefonía celular y el auto usado para la comisión del hecho, un Audi A5 color negro.

Las directivas están a cargo del fiscal Juan Carlos Ledesma, quien en diálogo con La Capital detalló que "se ubicó a la persona que había sido sindicada como dueña del auto que pasó al momento de los disparos y se produjo la detención, se secuestró el vehículo sospechoso y un arma, no está determinado si es el arma del hecho, aparentemente no". Además Ledesma afirmó que la investigación sigue y no se descartan nuevas medidas.

Ante la negativa sobre el hallazgo del arma usada, Ledesma se mostró optimista con los avances de la causa: "Creemos que hay elementos para la detención. Se secuestró por ejemplo un teléfono celular donde se podría tener información que lo vincule, y ordené también el levantamiento de rastros de pólvora del interior del auto, que considerando las pocas horas transcurridas podría encontrarse". Con cautela el fiscal interviniente expuso que lo obtenido "se llevará ante un juez en una audiencia que se realizará esta semana". Allí se encontrará con el abogado defensor Carlos Varela, quien patrocinará al comerciante.

Motivos políticos

Desde la gestión comunal todos los organismos se mostraron activos y a disposición del jefe comunal y su familia ante lo sucedido, que de acuerdo al relevamiento tendría "motivos políticos". El secretario de Gobierno, Alfredo Fernández y el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfredo Olivera, representarán a González, el jefe comunal constituido como querellantes en la causa. Y anunciaron además una demanda civil.

En diálogo con La Capital, Olivera, creador de la Guardia Urbana local, fue contundente: "Hay una serie de testimonios incriminantes, diversos y sólidos que determinan el recorrido de lo sucedido en la madrugada del sábado. En ese contexto se puede estipular que fue premeditado".

Y avanzó: "Una hora antes tuvo una discusión con un agente de la Guardia Urbana debido a que le pedían la documentación a una panchera que estaba frente al boliche bailable y no contaba con habilitación, y sin tener nada que ver esta persona, intervino. Luego agredió a un civil y la policía lo trató de persuadir. En la discusión y haciendo referencia a insultos del ámbito político, dijo: «Voy a agarrar mi chumbo y los voy a c... a tiros a vos (en dirección al policía), a Olivera (secretario de Seguridad Ciudadana) y a Fito (jefe comunal de Timbúes)»". Y confirmó: "Una hora después lo hizo".

Desde la fuerza de seguridad local, el secretario precisó: "Hemos podido reconstruir el recorrido desde que se va de la confitería en compañía de otro masculino, aparentemente busca algo en uno de los negocios, se produce el hecho (los disparos contra el frente de la casa de González) y a los tres minutos pasa en frente de uno de los puestos de control de la Guardia Urbana a toda velocidad en dirección a su casa".

Teoría de homicidio

Luego, afirmó con rudeza: "Vamos a sostener la teoría de homicidio, atento a la mecánica del hecho, el uso del arma bastante preciso porque hay un disparo centímetros de la ventana donde estaba durmiendo el jefe comunal".

Y acotó: "Está decidido que nos vamos a constituir como querellantes, Fernández y yo, desde la primera audiencia. Entendemos que hay no sólo un atentado criminal contra la persona, sino contra la envestidura de la figura política del jefe comunal. Que es muy grave y muy preocupante teniendo en cuenta el antecedente que constituye lo que sucedió".

En el marco de la investigación fuentes cercanas detallaron que persiguen el rastro de una camioneta de similares características de una combi grande donde el comerciante habría cargado elementos previo a su detención.

Carlos B. se encuentra detenido en la Alcaldía de la ciudad de San Lorenzo a la espera que se realice la audiencia imputativa. Los primeros indicios determinan que se le adjudicarían los hechos de amenazas, abuso de arma y tenencia indebida de arma de fuego de uso civil condicional.