Después de 50 años, V. G. Gálvez pavimenta la avenida Libertador

La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez y el gobierno de la provincia participaron en la Casa de la Cultura, junto a vecinos de barrio Parque Alegre, del acto de apertura de sobres para conocer las ofertas para licitar las obras de pavimentación de avenida Libertador, una obra muy esperada por todos los vecinos y que generará una mayor conectividad en la zona oeste a este de la ciudad.

El intendente Alberto Ricci y el ministro de Infraestructura y Transporte, José León Garibay presidieron el acto licitatorio para llevar adelante esta importantísima obra para la ciudad que consiste en pavimentar Avenida Libertador desde avenida. San Martín hasta Caseros, además de realizar desagües pluviales, cambio de luminarias, señalética y semáforo. La misma tiene un presupuesto oficial cercano a los 92 millones de pesos.

Con respecto a la magnitud de esta obra, Ricci resaltó: “Es un día muy importante para la ciudad. Junto al gobierno de la Provincia de Santa Fe pudimos lograr la apertura de sobres para hacer la tan ansiada obra de Avenida Libertador. Esperamos dentro de un año poder ya inaugurarla con todos los servicios, con desagües, iluminación, semáforos, va a ser muy importante concretar esta obra”.

“Estas obras los vecinos la están esperando hace más de 30 años, en un barrio que tiene más de 50 años y siempre estuvo postergado. Hace más de 40 meses que estamos en gestión y ver la emoción de los vecinos cuando les mejoramos la calidad de vida nos pega fuerte”, agregó.

Por su lado, el ministro Garibay, destacó: “Fue emotivo ver la cantidad de vecinos que se acercaron a presenciar esta licitación. Esto demuestra la credibilidad que ha generado el gobierno del Frente Progresista, donde lo que prometimos lo hicimos como calle Ecuador, la repavimentación en calle Alfonsín y en avenida. San Martín, todas obras que han mejorado la circulación y la calidad de vida en la localidad de Villa Gobernador Gálvez”.

Larga espera

Los vecinos y vecinas llevan esperando 50 años por esta obra. Carmen, vecina de la ciudad que vive por la calle en cuestión, dejó ver su emoción al enterarse de la noticia: “Yo hace 33 años que vivo acá, y desde siempre la estoy esperando. Para mí es algo muy emocionante, me remueve muchas cosas íntimas. Va a ser todo más lindo, no barro, zanjones, va a ser espectacular, nuestra Avenida Libertador que tantos años la hemos esperado, porque ésto es nuestro”.

“La caminamos con bronca, hay barro, nos quejamos cuando hay agua, pero la amamos, amamos este barrio. No pensaba que iba a vivir para verlo, tengo 61 años, y estoy un poco nerviosa, pero lo voy a disfrutar a full. Me voy a sentar a tomar mates ahí, debajo de ese sauce, y ver pasar todo y voy a decir ’por fin. Una se me dio. Por fin’”, añadió.

En tanto, Luis, otro vecino, indicó: “Era hora que alguien se preocupe por esta calle, la prometieron hace muchos años y nunca cumplieron; es un logro que venga el intendente y diga ’se está por hacer’. Siempre cuando llueve se inunda, y es glorioso que hagan esta obra tan importante para la ciudad”.

Los trabajos a realizar tienen un presupuesto oficial de 91.956.150,17 pesos y hubo 13 oferentes

Del acto licitatorio también participaron el subsecretario de Auditoría y Control del ministerio de Infraestructura del gobierno de Santa Fe, Omar Saab; Mónica Fein, intendenta de Rosario y Presidenta del Ente de Coordinación Metropolitana; el secretario de Gobierno, Esteban Lenci; Marisa Bernal, secretaria de Salud y Ambiente; Elías Kochs, secretario de Servicios y Espacios Públicos; José Fernández Chemes, secretario Legal y Técnico; Luis Sánchez, secretario de Hacienda; Fabián Nallino, secretario de Obras Públicas; concejales de la ciudad; representantes de las firmas oferentes; vecinos y vecinas, y demás autoridades municipales y provinciales.