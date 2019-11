Despiden a una docente de una escuela privada porque estaba embarazada

Una docente del Centro Agrotécnico Regional (CAR) denunció que fue expulsada de ese establecimiento educativo una vez que se enteraron que estaba embarazada. Además estaba trabajando en negro y bajo la modalidad de contrato cuando esa figura no existe para los docentes privados. Para el gremio de docentes privados es la primera vez que sucede un caso de ese tipo y sucedió en Venado Tuerto.

El secretario gremial del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), Seccional Rosario, Gustavo Monduzzi, denunció que fue despedida tras informar que estaba embarazada. “Entendemos que esto es un despido discriminatorio”. El dirigente gremial indicó que el representante legal del CAR le manifestó a la docente que ella tenía un contrato laboral, lo cual aclara que eso “no existe” en las escuelas privadas.

"A ella se le manda una carta documento el día 8 de noviembre, se presenta a trabajar el lunes 11 porque todavía no le había llegado a su casa y se entera por su madre de que había sido despedida. La docente se pone en contacto con el representante legal del colegio y este le dice que mande un telegrama con su renuncia para que no le queden manchas en su legajo; algo que no tiene validez porque ya había sido despedida", argumentó.

Desde Sadop se denunció que la docente recibía más de la mitad del sueldo en negro. Además Monduzzi afirmó que el CAR no los deja entrar al colegio para realizar una inspección y que otra trabajadora anteriormente ya había sido despedida por estar embarazada. El gremio solicitará la restitución de la docente a su lugar de trabajo, y en consecuencia podrían pedir la remoción del representante legal del mismo.