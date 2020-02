Dolor, incertidumbre y algo de desasosiego por cosas que "no cierran" se viven por estas horas en el velorio de Mariela Natali, la sanlorencina que apareció muerta en Capilla del Monte luego permanecer desaparecida dos semanas.

La casa de sepelios Caramuto, que fue gentilmente cedida a la familia para el velorio de la mujer de 44 años, permanece colmada de vecinos, amigos e integrantes de la iglesia Testigos de Jehová, adonde pertenecía la víctima.

Mariela desapareció el pasado martes 4 de febrero camino al balneario La Toma, de Capilla del Monte. Un gran operativo se desplegó desde entonces para dar con su paradero, aunque por lo bajo, en el velorio no fueron pocos los que se quejaron por lo "lento" de las actuaciones, y por ciertas negativas a propuestas de familias y allegados.

"Hay cosas que no nos cierran, no creemos que Mariela había desaparecido así porque sí, veremos cómo avanza esta causa, la familia tiene abogados en Córdoba y en San Lorenzo siguiendo este tema", dijo en estricto off the récord un allegado a Mariela.

Tanto la madre de la víctima, Alicia, como un grupo de amigos de la familia se trasladaron a Capilla del Monte para seguir los acontecimientos."Era todo muy lento", dijo Carina, quien asegura que se toparon con muchos impedimentos.

Lo cierto es que el cuerpo de la mujer fue hallado el martes pasado en un lugar inhóspito del Valle de Punilla, luego de un oprerativo sin precedentes en la zona

"Si no hubiese sido por la gente que me acompañó desde San Lorenzo, y sobre todo de la prensa que nos brindó tanto apoyo, creo que esto quedaba en la nada" le dijo la mamá de Mariela al cronista de La Capital, que fue bienvenido por todos los presentes en la sala mortuoria.

Los restos de Mariela fueron trasladados al cementerio de San Lorenzo donde quedarán en depósito hasta su inhumación.