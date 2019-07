La semana pasada había surgido la versión, alimentada por las autoridades nacionales del Gremio de la Carne, de un posible cierre de la planta venadense del frigorífico Swift Minerva tras el anuncio del empresario José Mattievich de que podría cerrar su planta en Carcaraña. Ninguna de las dos versiones es cierta ya que "en Venado Tuerto la planta no tiene pensado cerrar y en el caso de Carcarañá tengo entendido que tampoco", aseguró el secretario de la Carne del departamento General López, Cristhian Crudelli.

En el caso de Carcarañá el justificativo para cerrar la planta era un supuesto reclamo de la empresa por la distribución de la cuota Hilton. "En Venado Tuerto no hay asignada cuota Hilton porque es un frigorífico que está en proceso de reapertura, pero todavía no lo está oficialmente. Está trabajando pero no está oficialmente abierto", dijo Crudelli.

Explicó Crudelli en el programa Tardes Picantes, que se emite por la Radio Pública (88,1) de Venado, que quizás el tema se originó porque "al frigorífico Mattievich, después de un año en actividad, puesta a punto y habilitaciones para la Hilton, el gobierno les había prometido unas toneladas y no se las dio y por eso surgió esa posibilidad de cierre. Aunque, por suerte, esa situación se logró revertir".

Trazando un paralelo aseguró que "en el frigorífico de Venado Tuerto es otro tema. Esta cuestión salió porque nuestro secretario general a nivel nacional (Alberto Fantini), en un contexto de cómo estaba la situación en Carcarañá le preguntaron sobre Venado y dijo que también podía haber problemas o podía correr la misma suerte si no se evaluaba bien el reparto de cuota Hilton".

Puesta a punto

Recordó además que la planta de Venado Tuerto "recién está en la etapa de puesta a punto, ni siquiera arrancó la faena. En Venado todavía hay que arrancar completamente y la empresa está trabajando en eso.

Sería ilógico que Venado Tuerto comenzara a recibir cuota Hilton cuando recién está en esta etapa. La empresa nos comunicó que va a seguir trabajando y apostando al funcionamiento de la planta".

Sobre el caso de la planta venadense aseguró con orgullo: "Periódicamente la empresa va tomando nuevo personal. Se va haciendo todo el proceso, activando ciertos lugares y en ese momento toman gente. Obviamente queda todo un grueso de personas que se incorporará cuando se empiecen a hacer las primeras faenas. La faena todavía está en proceso de reparación y hay que esperar. Por ahora la despostada sigue trabajando y se van activando diferentes sectores". Swift Minerva da trabajo a alrededor de 140 personas, y Crudelli estimó que la reactivación total de la empresa se daría cerca de septiembre.

Cuota Hilton

La cuota Hilton es un cupo de exportación de carne vacuna de alta calidad y valor que la Unión Europea otorga al resto de las naciones para introducir tal clase de productos en su mercado. El origen de la cuota se remonta al año 1979, durante la llamada Ronda de Tokio, una rueda de negocios organizada por la cadena de Hoteles Hilton (por eso el nombre).

En tal encuentro varios países se quejaron ante los representantes europeos por las crecientes exigencias y requisitos para el ingreso a sus mercados de los productos agropecuarios. Por tal motivo se acordó que Europa asignaría un cupo anual de ingreso de carne vacuna a los países extracomunitarios. La carne debe ser de primer nivel. Mattievich en Carcarañá sí tiene asignada cuota, pero Venado Tuerto aún no.

Las provincias de Buenos Aires y Santa Fe son las más beneficiadas con la asignación de cuota Hilton. "La provincia con mayor hacienda y faena del país es Buenos Aires, con una participación en el total nacional del 35 por ciento y 51 por ciento, respectivamente. Le siguen Santa Fe (11 por ciento y 17 por ciento) y Córdoba (nueve por ciento y ocho por ciento)", sostiene el matutino porteño La Nación.