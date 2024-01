Desesperado pedido de ayuda de un centro de día: fue asaltado 5 veces en 16 días

“Sufrimos algunos robos desde que abrimos en 2014, pero nos llama la atención que desde el 2 al 18 de enero de este año nos robaron 5 veces. Los daños son masivos en la parte de afuera. Nos robaron todo el cableado que estaba embutido, la bomba de agua, la conexión del termotanque, la chancha para el gas que es un tubo gigante. También quisieron llevarse el tanque de agua pero no pudieron porque está empotrado, para hacer eso rompieron todo ”, reveló Flaviana García, coordinadora general de centros educativos terapéuticos para personas con discapacidad.

En diálogo con La Capital , continuó: “Contábamos con alarma y habían vuelto a reinstalar todos los cables empotrados, eso tiene un costo elevadísimo. Fuimos reparando todo lo que hicieron, pero entran a la noche saltando el tapial y cada día hacen un daño distinto. Lo que tenemos que afrontar es un trabajo de hormiga y estamos cansados, no podemos vivir así. Evidentemente el lugar está marcado”.

García manifestó que hoy pueden funcionar porque tenían actividades programadas en el predio municipal de Baigorria, donde los alumnos de la institución van a pasar el día al aire libre y disfrutar de la pileta. Pero subrayó que a partir del lunes no saben que van a hacer: "No tenemos agua, no podemos funcionar sin los servicios básicos”.

“Necesitamos algún tipo de respuesta desde los organismos de seguridad y desde la intendencia. Nuestra institución le da puestos de trabajo a un montón de gente, profesionales y no profesionales. Al día de hoy no tenemos ningún tipo de respuestas. Estamos pidiendo un marco que nos garantice un control nocturno que es cuando ocurren los robos”, reclamó la coordinadora general.