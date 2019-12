Un conocido médico ginecólogo de San Francisco, Córdoba, es intensamente buscado desde la mañana del jueves último. Se trata de Daniel Casermeiro, de 61 años, quien fue visto por última vez el jueves cerca de las 10, cuando salió de su consultorio. La Justicia investiga diferentes hipótesis, entre ellas una relacionada con problemas financieros. A medida que pasan las horas, crece la angustia de la familia, que se manifestó conforme con el accionar judicial. La pesquisa está a cargo de un grupo de investigadores policiales y judiciales que trabajan bajo directivas de la fiscal de turno de San Francisco, Silvana Quaglia, y del fiscal de Delitos Complejos, Bernardo Alberione. Durante la mañana de ayer, encontraron el auto en un maizal con tres millones entre dólares y euros.

El jueves pasado el médico salió de su consultorio en el sanatorio Argentino, de San Francisco, con el guardapolvo aún puesto. Tenía turnos para atender a la tarde, pero ya no volvió a contestar el teléfono. Su familia supo que había utilizado el celular aproximadamente a las 14 para hablar con algunas personas y que luego realizó un trámite bancario. Agregaron que su última conexión de Whatsapp fue a las 16. Se cree que fue a encontrarse con una persona, cuya identificación por ahora se mantiene en reserva. A partir de entonces, solamente hay cabos sueltos y se desconocen detalles sobre el destino del galeno y precisiones sobre la investigación judicial.

En base al entrecruzamiento de las celdas de las antenas celulares y a testimonios que brindaron algunos vecinos que daban cuenta de que un BMW blanco circuló por el pueblo, pudo determinarse que cerca de las 15 del jueves el profesional estuvo en Luxardo, una pequeña localidad ubicada 15 kilómetros al norte de San Francisco, por la ruta provincial 1. Fue allí donde Alexis, un joven que trabaja en un taller mecánico y además atiende el kiosco aledaño, le vendió tres botellas de agua saborizada. "Me llamó la atención por el trabajo que hago. No es común ver un auto como ese en este pueblo. Hablamos poco, lo acompañé hasta la vereda y luego se fue. No puedo precisar si viajaba solo porque los vidrios del auto estaban polarizados", contó. Fue la última persona que lo vio.

Una de las principales hipótesis que los investigadores consideran nació a raíz de los dichos de personas cercanas al médico quienes aseguraron que, a raíz de su muy buen pasar económico, había comenzado a prestar dinero a cambio de intereses en su devolución. Por estas horas esa pista resulta clave en la investigación.

Los rastrillajes de búsqueda incluyen perros y drones, pero hasta ahora la única señal positiva fue el hallazgo del auto del profesional con dinero en su interior, a partir de la denuncia de un puestero. Trabajan bomberos de la Regional 1 con cinco drones, División K9 (perros), Dirección Unidades de Alto Riesgo de la Policía Judicial, el Grupo Especial de Rescate y Salvamento, una patrulla aérea y bomberos de la policía de la provincia de Córdoba. El operativo es coordinado por Alberione desde un centro de operaciones montado en un predio del Club de Caza y Pesca, ubicado al norte de la ciudad.

Alberione, el fiscal de Delitos Complejos, no descarta ninguna hipótesis, pero en las últimas horas cobró más fuerza la pista relacionada con temas financieros en virtud del hallazgo del auto que se produjo durante la mañana de ayer en un maizal. El médico habría recibido amenazas por problemas económicos y financieros que derivarían de un negocio inmobiliario.

El auto

El automóvil en el que se conducía el ginecólogo fue hallado cerca de las 9.30 de ayer en un campo de maíz ubicado en la zona donde se había centrado el rastrillaje. La información fue confirmada por fuentes oficiales de la investigación que, minutos después del hallazgo habían indicado que el cuerpo sin vida de Casermeiro se hallaba junto al auto. Luego la información fue rectificada por los mismos investigadores y se desconoce por qué razón se produjo la confusión.

El error en la comunicación, que rápidamente se difundió por los medios de prensa de la capital del departamento San Justo y la región, originó una ola de repudios de vecinos que se manifestaron a través de las redes sociales dando cuenta de los momentos dramáticos que vivió la familia del médico desaparecido al conocerse esa noticia.

Luego del levantamiento de rastros en el auto y en el lugar donde se encontró el vehículo (un BMW modelo 220i blanco, patente AC588OL), en un paraje rural cercano a San Francisco, se retomó el operativo de búsqueda.

La familia del ginecólogo descartó de plano la posibilidad de suicidio. El sábado, Diego Casermeiro, uno de los hijos del médico, destacó el papel de la Fiscalía en la búsqueda de su padre, aunque reconoció que con el correr de las horas y la falta de certezas se diluye el optimismo respecto a un resultado favorable. "No hubo novedades hasta el momento, se avanza con el área de investigación con helicóptero, drones, búsqueda por tierra, con una Fiscalía que trabaja muy bien y pone énfasis en la búsqueda y nos deja conformes a los familiares, al margen de que no haya aparecido mi padre", sostuvo.

En tanto Virginia Traverso, nuera del hombre desaparecido, contó al portal El Periódico que un testigo declaró haber visto a Casermeiro comprar tres gaseosas Gatorade en un kiosco de la localidad de Luxardo. También agregó que durante la mañana del jueves varias cámaras captaron al doctor en el Centro Cívico y que después se supo que hizo un retiro de dinero. Explicó que su suegro a veces solía prestar dinero y que tenía negocios inmobiliarios, además de su actividad como médico. "Prestó dinero en diversas actividades y creemos que esta situación tiene que venir por ese lado", aseguró.

"El estaba re bien, habíamos planificado vacaciones en familia, los viajes ya están pagos. Es un hombre súper responsable. En toda su carrera nunca hizo una cosa así de dejar a sus pacientes y no contestar el teléfono", agregó la nuera.

Desde el sábado la búsqueda no solo se dio en la línea de la ruta provincial 1, en la zona rural de Luxardo y Freyre donde las malas condiciones del tiempo impidieron una búsqueda más profunda en la zona rural ya que los caminos se encontraban inundados, sino también se utilizó un helicóptero de la Policía de Córdoba para sobrevolar las inmediaciones de Quebracho Herrado y Colonia Marina. Durante la tarde de ayer fue allanada una vivienda en barrio Chalet de San Francisco pero se desconoce qué indicios fundamentaron ese procedimiento.

"Tenemos algunos elementos, pero nada contundente. No vamos a parar hasta encontrarlo. Por cuanto lugar tengamos noticias de que pueda haber algo vamos a ir a rastrear. Estamos investigando todas las pistas y todas las hipótesis siguen abiertas", dijo al respecto el fiscal Alberione. Para aportar información se habilitaron dos línes telefónicas (03564) 15515800, (03564) 15684083 o bien llamar a la policía.