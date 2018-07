Denunciaron a una docente por agredir a chicos de 5Âº grado

La comunidad educativa de la Escuela Nº 6.381 de Capitán Bermúdez se vio sacudida por la denuncia que hizo un grupo de madres contra una maestra a quien acusaron de maltratar a varios niños que asisten a ese establecimiento. Ante esta situación, ya tomó cartas en el asunto tanto la dirección de la escuela como el Ministerio de Educación de la provincia.

Un grupo de madres de alumnos que concurren a la Escuela "Juan Alvarez", Nº 6.381, denunció a una docente por maltrato físico y verbal hacia chicos de 10 y 11 años ocurrido el lunes último, y la mujer fue "escrachada" por una de las mamás a través de la red social Facebook.

Indignación en Facebook

"En el día de ayer —posteó el martes en Facebook una mamá— golpeó y maltrató a chicos de 5º grado en su horario de jornada ampliada. Hoy a la mañana, tratando de hablar con ella, la cara dura decía que los chicos mentían. La impotencia que da es que encima se te reía en la cara la hipócrita. Gracias a Dios y a las madres que fuimos esto no queda así; ojalá te saquen el titulo por maltratar a los chicos".

En declaraciones al portal de noticias SL24, la madre de uno de los agredidos detalló: "Esta mujer es docente de jornada ampliada, es decir que está con los alumnos en horario extra escolar tres veces por semana. El lunes, cuando mi hijo salió de la escuela me contó que la seño había golpeado y zamarreado a sus compañeritos. En ese momento me acerqué a la docente para hablar sobre lo que había pasado y me negó todo; pero había testigos dentro de la escuela que confirmaron lo que mi hijo y otros nenes contaban. Además, fueron los que intentaron detenerla en el momento que maltrataba a los alumnos".

El martes al mediodía, un grupo de padres fue recibido en el establecimiento por la directora de la escuela y la supervisora regional del Ministerio de Educación. "Nos dijeron que iban a invitar a la docente a tomarse licencia", explicó la mamá, revelando cuál sería la medida disciplinaria a adoptar con la docente denunciada.

"Estamos conformes con el accionar de la escuela. Nuestra denuncia no es contra la institución, sino contra esta mujer. No vamos a mandar a los chicos en los horarios que ella esté dictando clases. Queremos que no esté más", insistió la mamá.

Por otra parte, trascendió que los padres de los chicos maltratados denunciaron el hecho en la comisaría de Capitán Bermúdez.