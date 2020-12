Las leyes están para cumplirse, aunque de un tiempo a esta parte, al menos las que tienen que ver con la pandemia de coronavirus parecieran estar en "stand by". No hay dejaro de estar vigentes, solo que apenas si se tienen en cuenta, tanto por la gente de pie como por los responsables de ejercer las tareas de control. Se ve en la calle, donde el tapabocas, de uso obligatorio, apenas se usa y el distanciamiento social no se respeta.