Tres alumnas de entre 12 y 13 años denunciaron haber sido "manoseadas" por un docente que estaba cumpliendo un remplazo en una Escuela de Casilda. Así fue confirmado por autoridades del establecimiento escolar, que no tardaron en dar cuenta del conmocionante suceso a la Región V del Ministerio de Educación de la provincia para que tome cartas en el asunto.

Si bien el profesor involucrado no concurre al establecimiento desde el día que ocurrió el hecho y finalizó su función como reemplazante, se desconoce si está prestando funciones en otra escuela de la ciudad o la zona.

El presunto caso de abuso, que sucedió hace casi dos semanas pero recién trascendió públicamente en las últimas horas, se produjo en la Escuela Técnica Nº 283 Doña Ramona Sastre de Casado.

Y quedó al descubierto luego de que las menores contaran su traumática experiencia a una de las tutoras de la institución que brinda acompañamiento y asistencia ante diversas situaciones y problemáticas de los estudiantes.

Las chicas nunca imaginaron que podrían ser víctimas del abusivo comportamiento que aseguran haber sufrido en plena clase del docente, de unos 35 años, que había sido convocado para realizar reemplazos en el taller de carpintería porque el titular del cargo se encontraba con licencia.

Al sentirse violentadas en su privacidad se retiraron del salón ante la atónita mirada del resto de los estudiantes del curso que al parecer recién se enteraron de lo sufrido por sus compañeras al finalizar la clase y retirarse del establecimiento.

Aunque el docente implicado tal vez creyó tener medido cada movimiento para pasar desapercibido no pudo contra la valentía de las estudiantes de 1ª año que padecieron sus oscuras intenciones al acercarse a ellas para "manosearlas" disimuladamente en distintas partes de sus cuerpos.

A una de las nenas le habría tocado un seno y similar comportamiento habría tenido con sus otras supuestas víctimas que lo acusaron y de las cuales una asegura que le acarició sus piernas y la otra la espalda.

La bronca e impotencia que sintieron y pusieron en palabras ante la docente tutora que las escucho y contuvo luego se transformo en dolor y llanto cuando llegaron a sus hogares y contaron lo ocurrido.

El director del establecimiento, Diego Mora, dijo a ayer a La Capital, que al tomar conocimiento del caso convocó, por separado, tanto a los padres de las chicas como al docente involucrado a fin de tratar el tema. Y en esa línea explico que ya elevó las actuaciones a la cartera de Educación para que resuelva en consecuencia.

"Lo que se hizo desde la Escuela se inscribe en la faz administrativa, lo cual no impide que los padres adopten el criterio de iniciar acciones de tipo legal si es que así lo resuelven", dijo Mora. Y destacó la "valentía" de las estudiantes que se atrevieron a denunciar lo sucedido en el ámbito escolar, aunque lamentó que aún no haya intervenido el equipo socioeducativo provincial "para acompañar al alumnado, pese a que ya hace más de diez días que pusimos al tanto de lo ocurrido a Educación", apuntó. Aunque no fue radicada ninguna denuncia en la esfera judicial ni policial el Ministerio Publico de la Acusación de Casilda confirmó a este diario que inició ayer una investigación de oficio ante la trascendencia pública del hecho especialmente a través de medios digitales locales y redes sociales.