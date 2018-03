Marcas. La huellas quedaron en la alfombra de la pick up.

La localidad de San José de la Esquina protagonizó en extraño episodio. Un vecino del lugar dijo que llevó a un hombre en su camioneta, quien, tras haber provocado quemaduras con sus zapatos, desapareció.

Pedro Peirone, que trabaja en el mantenimiento y reparación de molinos, transitaba el lunes por la mañana por la ruta provincial 92, en el tramo entre esa población y Arteaga, cuando accedió a llevar a un joven que subió en pleno camino. Ya lo había hecho muchas veces con trabajadores y estudiantes.

De la conversación con el pasajero, Peirone sólo logró saber que el muchacho tenía 17 años y no pudo determinar casi ningún otro dato personal. Incluso, se mostró misterioso cuando el conductor le preguntó dónde se bajaba . "Ya le voy a decir", habría contestado. "Finalmente me pidió que lo bajara en el cruce del camino al cementerio y, apenas lo hizo, sentí un olor a quemado espantoso; por eso fui a ver si había algo prendido fuego. De golpe, al tipo no lo vi más", recordó Peirone.

Pedro Peirone

"Apenas bajó de la pick up, percibí un fuerte olor a quemado y vi marcas con la forma de las suelas de sus zapatos en la alfombra de goma del vehículo", sumó.

El episodio generó toda clase de comentarios e incluso bromas en San José de la Esquina. Mientras tanto, Peirone describió al misterioso pasajero. Dijo que llevaba "vestimenta parecida a la de los estudiantes que van a la escuela industrial" y que era de Arteaga. "El olor a quemado que sentí apenas bajó, era espantoso; por eso me fijé si había algo prendido fuego. Además, no había pisadas en la tierra, como si nadie se hubiera bajado de la camioneta", comentó Peirone en el lugar del hecho y completó el misterio al señalar: "Vaya a saber a quién llevé".

En el interior de la camioneta Toyota Hilux comprobó los daños en la alfombra.

Peirone ya se había hecho conocido en la población porque tiempo atrás sufrió un grave accidente de tránsito por el que perdió otro vehículo.