Denuncian a un chofer de colectivo por acoso

La Justicia llevará adelante una investigación para esclarecer un presunto caso de acoso denunciado por una pasajera contra un chofer que presta servicio en la línea de colectivo interurbana 33/9, cuyo hecho trascendió públicamente días atrás. Por esa razón la empresa no tardó en iniciar un sumario administrativo al trabajador ya que podría tratarse de un hecho "serio", según indicaron representantes de la compañía integrada por América SRL y Azul Sata aunque sin brindar más detalles al respecto.

Pero ahora, al recalar el hecho en el ámbito judicial, se pondrá en marcha una investigación para echar luz a lo ocurrido y determinar responsabilidades. Así lo indicaron ayer a LaCapital fuentes tribunalicias tras confirmar que la víctima realizó este fin de semana una denuncia policial en la comisaría de San José de la Esquina, localidad donde reside, la cual fue remitida al Ministerio Público de la Acusación de Casilda para que tome cartas en el asunto.

Sin embargo la fiscalía casildense se declarará no competente por cuestiones jurisdiccionales ya que el episodio denunciado ocurrió en la localidad cordobesa de Justiniano Posee, por lo que la causa deberá sustanciarse en esa provincia.

El hecho se produjo hace poco más de una semana cuando la pasajera presuntamente acosada por el conductor viajaba con un micro, de la referida firma de transporte, que tomó en San José de la Esquina con destino a Justiniano Posee.

Tania decidió visibilizar la traumática experiencia que sufrió a través de las redes sociales, donde se sumaron comentarios de solidaridad y testimonios de otras mujeres que habrían padecido situaciones similares por parte del mismo chofer.

Al descender del colectivo "me preguntó si no me quería quedar un rato más con él y cuando me agarró de la pierna zafé como pude y salí corriendo", recordó la víctima en declaraciones que formuló a Radio Casilda, aunque la denuncia la realizó recién el último sábado en la ciudad donde se encuentra domiciliada.

No obstante ya había trascendido que la mujer evaluaba presentar una denuncia ante la Justicia, lo que finalmente sucedió.