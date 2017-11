Denuncian que sanatorios de Venado no atienden afiliados de Pami

Adversidades. Ahora los jubilados y pensionados de Firmat no pueden ser derivados a Venado Tuerto.

Los casi 9.000 afiliados que Pami tiene en Firmat y su zona de influencia parecen estar signados por lidiar con situaciones adversas que se renuevan con el paso del tiempo.

A dos semanas de que surgiera la esperada noticia —como dio cuenta LaCapital—, de la firma de un nuevo convenio que posibilitará restablecer parte de las prestaciones que Sanatorio Firmat había dejado de brindar desde el 1º de junio al quedar fuera del sistema, ahora estalló otro problema que impide derivar pacientes a efectores privados venadenses.

Es que los sanatorios San Martín y Castelli de Venado Tuerto cortaron el vínculo contractual por el sistema de cápita que tenían con la obra social de jubilados y pensionados nacionales, y ya no cubren el servicio de internaciones que daban para absorber la demanda de abuelos firmatenses y la zona.

Al menos, así lo aseguró el equipo directivo del Hospital General San Martín de Firmat, luego de suscitarse, el último fin de semana, un inconveniente con un afiliado que, pedido de autorización mediante, no pudo ser trasladado por esa razón a una de las clínicas en cuestión.

Desde el hospital firmatense confirmaron lo sucedido a través de un comunicado donde además se ratifica que "ante este complejo escenario" la institución sanitaria continuará "brindando las prestaciones de atención en guardia para urgencias y emergencias y los consultorios externos de especialidades e imágenes".

En ese sentido, aclara que "hasta que no tengamos más precisiones en torno a los circuitos de derivación de los afiliados de Pami, debemos brindar las atenciones y cuidados capaces de resolver en el hospital, incluyendo internaciones".

En igual línea indicaron que "esta situación, que afecta a la población de adultos mayores y a otros afiliados exige de nuestro compromiso con la salud pública y el derecho a la salud", al tiempo que calificaron lo sucedido como "un problema que nos excede y que jamás hubiésemos querido que ocurra".

Incertidumbre

"Esta situación es desesperante porque ahora ni siquiera tenemos la posibilidad de contar con los sanatorios de Venado para internaciones, por lo que la incertidumbre de la gente es cada vez mayor". Con esa frase el presidente del Centro de Jubilados de Firmat, Ricardo Vettere, describió ayer a LaCapital la crítica situación. Y en ese marco también reveló la preocupación que significa la "demorada" reactivación de las prestaciones en el Sanatorio Firmat tras el convenio suscripto con Pami, para volver a prestar parte de los servicios que dejó de dar hace cinco meses.

"Al parecer, son cuestiones administrativas y si bien vamos a seguir esperando para que se instrumente lo convenido estamos preocupados. El viernes pasado, desde la agencia del Pami de Firmat nos aseguraron que el problema estará resuelto desde esta semana pero hasta hoy (por ayer) todo sigue igual".

Por su parte, la tesorera de la entidad, Rosa López, dijo que "si bien somos pacientes, nos estamos cansando de tantas mentiras". El hospital de Firmat sigue haciendo frente a las necesidades extremas como ocurrió ya hace un tiempo, cuando al tener que absorber internaciones de toda la región colapsó su capacidad cuya situación, al menos hasta ahora, no se repitió.

Si bien, como dio cuenta este diario, lo acordado entre Pami y Sanatorio Firmat no resuelve la totalidad del problema al no incluir internaciones clínicas, su instrumentación será clave para avanzar en soluciones. Claro que al surgir el problema de las derivaciones a sanatorios venadenses que, al menos hasta ahora, siguen sin recibir pacientes, el panorama es más complejo de lo que se ocurría hace un par de semanas, cuando fue sellado en Buenos Aires aquel acuerdo.

Ello comprende prestaciones de cirugía general, ginecológica, traumatológica y urológica además de estudios de diagnóstico por imágenes como endoscopia y colonoscopía, entre otros. El sanatorio firmatense además pondrá a disposición de los afiliados a Pami el servicio de tratamiento y rehabilitación neurológica y atenderá todas las emergencias provenientes del establecimiento hospitalario local, aunque no comprende internaciones clínicas que, hasta la semana pasada, eran absorbidas por efectores privados de Venado que ya no lo hacen y por lo que el hospital de Firmat no tuvo otra alternativa que salir en auxilio para garantizar la cobertura.