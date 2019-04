Denuncian que impiden votar a funcionarios de Roldán

El edil de Roldán, Mariano Mateo, y el secretario de Producción del municipio, Germán Wirsch, denunciaron que "la Secretaría Electoral provincial, en una maniobra impulsada por el Frente Progresista de Roldán, nos impide ejercer el derecho más elemental de la democracia, el voto, al haber denunciado a dos ciudadanos que nacimos y vivimos toda la vida en Roldán, con el fin de tratar de sacarle algunos votos a la lista que encabeza Susana Abo Hamed y el Frente Juntos: es indignante, por eso lo hacemos público y vamos a presentar los recursos para que esta situación se corrija en los padrones de la elección general de junio".

Explicó Mateo que "el secretario de bloque del Frente Roldanense, que es una lista del Frente Progresista, Alan Stumvoll, junto con oficiales del Tribunal vino a constatar si vivíamos ahí y por eso nosotros denunciamos que detrás de esto está el Frente Roldanense. Ese mismo día, constatamos que vivíamos ahí y mandamos una fotocopia del DNI y pedimos que vengan a constatar verdaderamente, y vinieron. Pensamos que en el padrón íbamos a venir listos para votar pero no".

Wirsch dijo: "Nací en Roldán hace 34 años, viví toda la vida en mi ciudad, primero en la casa familiar y ahora en mi domicilio de Barrio Las Tardes, por eso esta maniobra parece una tomada de pelo y una falta de respeto hacia todos los roldanenses, en donde sin dudas hay responsabilidades del Frente Progresista, que llevó adelante esta falsa denuncia, y de la Secretaría Electoral, que a pesar de haber apelado esa errónea decisión, no corrigió los padrones para las Paso, donde Mariano y yo venimos observados y no vamos a poder votar en la categoría local, o sea en la elección de concejales"

Mateo acotó: "Quiero que me expliquen cómo puedo ser edil, con todo en regla hace dos años y ahora, en una operación muy baja, no sólo me impiden a votar a mi, sino a toda mi familia: a mis padres, a mi abuela, a mis hermanas y a mi novia. No se puede caer tan bajo y por eso, como dijo Germán, vamos a apelar esta injusta resolución de la Secretaría Electoral".