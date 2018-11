Denuncian por "abandono de persona" al Pami

Los jubilados del Cordón Industrial denunciaron por "abandono de personas" al Pami, y a través de ese organismo al gobierno nacional. La acusación se motiva en la falta de prestaciones y de atención en algunos puntos clave, y generó distintas reuniones que desembocaron en un encuentro con el titular de la obra social en Rosario.

"Se van recortando los servicios de Pami en toda la zona y para atendernos debemos trasladarnos hasta Rosario, con los gastos que ello arrastra", señalaron. "Por eso decimos que estamos sufriendo un abandono del gobierno nacional", confirmaron durante una conferencia de prensa que realizaron en el Centro de Jubilados de calle Rosario 140, en la ciudad de Capitán Bermúdez.

Esa ciudad es hoy el epicentro del reclamo, ya que la oficina de Pami que funcionaba en el lugar, fue levantada recientemente, con lo que los jubilados de Bermúdez tienen que trasladarse a Rosario para hacer los trámites. "Es evidente que Pami está concentrando todos los servicios en Rosario y van abandonando nuestra zona", se quejaron. Y objetan la falta de inclusión del sector para recibir el bono extraordinario de cinco mil pesos que decretó el presidente Mauricio Macri.

Los jubilados cuentan con el apoyo a sus reclamos de la CGT San Lorenzo, que lidera Ignacio Monzón. Ayer, representantes del sector y miembros de la central de trabajadores mantuvieron una reunión con el director ejecutivo de la UGL IX de Rosario, Arístides Lasarte, para plantearle sus quejas y reclamar por la atención a los jubilados del cordón.

Alejandro Bellia, de la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (Apops) y miembro de la CGT San Lorenzo, explicó que en la reunión "se vino a pedir por la regularización de los servicios, básicamente en Bermúdez, donde han quitado todo tipo de prestación y no cuentan con una oficina de atención. Los jubilados expresaron malestar y enojo, dicen que no tienen atención, ni traslado, que ni los atienden desde Pami Escucha, así que la CGT se puso a disposición para que los tengan una vida digna no sólo en el Cordón, porque hay un petitorio de los jubilados para que mejoren los servicios porque están vaciando literalmente al Pami".