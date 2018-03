Demandarán a la firma que fumigó cerca de tres escuelas entrerrianas

Alrededor de 850 chicos debieron suspender las clases y evacuar tres escuelas a finales de la semana pasada cerca de la localidad entrerriana de San José después de dos sesiones de fumigaciones con agroquímicos ocurridas el miércoles 14 y el viernes 16 en un cultivo de nueces pecan ubicado en campos linderos a esos establecimientos educativos .

Así lo explicó la docente Mariela Leiva, de Agmer (el gremio docente de Entre Ríos), quien adelantó que desde esa organización llevarán adelante acciones legales contra la empresa propietaria del campo por haber puesto en peligro —según consideró— "la salud de los alumnos y de los docentes".

Desde la empresa emitieron un comunicado en el cual afirman que las aplicaciones se hicieron "conforme a las leyes".

"La primera fumigación fue el miércoles. El jueves hubo clases normalmente pero el viernes volvieron a fumigar en las inmediaciones de la escuela. Ese día nos contactaron y decidimos suspender las clases ya que hay una resolución que así lo permite cuando no están garantizadas las condiciones de salubridad para los niños y para los maestros", relató Leiva, quien además es referente local de la campaña "Paren de fumigar las escuelas" de Agmer.

Desde el gobierno entrerriano reaccionaron el sábado, cuando a través de las redes sociales informaron que las autoridades provinciales iban a intervenir "en la situación que vivieron tres escuelas del departamento Colón tras los efectos de las fumigaciones en campos linderos".

"Producción realizará las actas correspondientes en cumplimiento con la ley vigente, mientras se evalúan acciones ante la Justicia. Salud estuvo en contacto permanente con quienes atendieron a docentes y alumnos. Educación realizó la exposición policial y dio a conocer lo sucedido", explicaron.

Leiva aseguró que la reacción gubernamental fue tardía y que el día viernes "nadie atendía el teléfono".

Según informó la Secretaría de la Producción, fueron afectadas las escuelas primarias Nº 54 Carlos Souriges, de San José, y Nº 32 Pronunciamiento, y la secundaria Nº 6 Esmeralda Bertelli, de El Brillante, otra localidad que está pegada a San José, en el este entrerriano.

Desde la empresa Pecanes Pierre emitieron un comunicado el mismo viernes para dar su versión de los hechos y explicar que sus actividades "están plenamente ajustadas a derecho" con "absolutas garantías respecto del cuidado de la salud y del ambiente".

"En los días 14 y 16 de marzo se realizó, conforme lo requieren las buenas prácticas en el cultivo y cuidado de nueces pecanes, el laboreo de fertilización foliar y aplicación de fitosanitario funguicida sobre los árboles, utilizando para ello un equipo de arrastre típico de todas las producciones de frutales. El día 15 no se realizó ninguna labor debido al viento", dice el texto.

Según la empresa se cumplieron todos los pasos legales para que la fumigación estuviera acorde a la ley: "Se dio aviso previo a la Policía Rural, presentamos la receta agronómica correspondiente, se aplicó un producto permitido por la ley y no peligroso para la salud, hubo controles sobre las aplicaciones y los trabajos se hicieron lejos de las inmediaciones de las escuelas, a más de 800 y 1.000 metros", añade el comunicado. Desde la firma privada recordaron que Entre Ríos "es el primer y mejor productor de nueces pecanes de Argentina" con más de 3.500 hectáreas de pecanes cultivadas y principal exportador".

Si bien las fumigaciones a escuelas rurales son episodios frecuentes en las zonas agrícolas argentinas, en este caso una de las particularidades es que se trató de escuela ubicada en una zona periurbana. "La escuela afectada está en las afueras de una ciudad, es periurbana, por lo que estas fumigaciones no sólo afectaron al establecimiento educativo sino a todo un barrio", denunció Leiva.

"Es una política del sindicato luchar para que nuestros compañeros puedan ir a trabajar en un ambiente sano. El viernes llamábamos a todo el mundo y nadie no daba bolilla, la policía decía que no le correspondía, la Departamental de la escuela no atendía y la Fiscalía decía que no estaba en su jurisdicción", se quejó.

También adelantó que en el día de hoy mantendrán una entrevista con el procurador de la provincia "para ver dónde están parados y si se puede armar algo para proteger las escuelas rurales", tras lo cual confirmó que desde Agmer "van a accionar con este caso puntual", y ya están trabajando con abogados.