Del Frade: "No hay iniciativa política para recuperar el norte provincial"

"Hay una especie de resignación de la política de la provincia de Santa Fe a hacer solamente lo que le dictan las grandes multinacionales con su modelo extractivista", sentenció el diputado provincial, Carlos Del Frade, autor de la iniciativa para declarar de utilidad pública al Ingenio azucarero Las Toscas a favor de la Municipalidad de esa ciudad, en el departamento General Obligado. El proyecto, que había sido aprobado por unanimidad por la Legislatura provincial, fue sorpresivamente vetada por el gobernador, Omar Perotti, en una decisión que generó malestar entre los obreros del establecimiento, que protestaron con un corte sobre la ruta nacional 11, y en la comunidad.

"Ese veto se hizo para justificar la decisión política de no querer tener iniciativa política para reconstruir productivamente la zona norte de la provincia", señaló el legislador e indicó que "si ingresa el lunes (por hoy) el veto del gobernador a la sesión de Diputados sobre el proyecto de expropiación del Ingenio Las Toscas voy a tratar, sobre tablas, de que se vote en contra para que caiga y continúe la expropiación", aseguró el legislador.

Tanto los 164 trabajadores como los 200 productores minifundistas y sus familias esperaban ansiosos la promulgación de la norma y luego de la oposición del Ejecutivo se mostraron indignados al punto de exigir explicaciones y respuestas al gobierno santafesino. El proyecto de Del Frade, del Frente Social y Popular, apuntaba a evitar el desguace del lugar en poder del empresario, Raúl Del Fabro —quien cuenta con el antecedente de haber desmantelado el ingenio Arno de Villa Ocampo— para pasarlo temporalmente a manos del municipio de Las Toscas.

Según el legislador, la expropiación es la única forma de recuperar y reconvertir la actividad de la cuenca azucarera. Por eso se lo entregará en "uso temporal" a la Municipalidad para atender "las acuciantes demandas sociales que generan las malas prácticas empresariales" y como primer paso hacia una verdadera reactivación de la actividad zafrera en el norte santafesino.

Desarrollo Social

En una reunión realizada el viernes en Las Toscas los trabajadores, las autoridades municipales y los legisladores que impulsan la iniciativa acordaron oponerse al veto. "Además vamos a acelerar las tratativas con el Ministerio de Desarrollo Social para que nos brinden la posibilidad de una ayuda económica antes de fin de año porque los trabajadores están desesperados. Lo único que cobraron durante los últimos dos meses fue un subsidio que le dio el ex ministro de Trabajo, Julio Genesini, y hace más de un año que no tienen sueldo", dijo Del Frade a LaCapital.

El legislador dijo que continuará trabajando con el diputado nacional, Luis Contigiani, en un proyecto de reconversión de la cuenca cañera de Santa Fe, la segunda en importancia de la Argentina, que tenga como base la reapertura del Ingenio Las Toscas y la Alcoholera de Villa Ocampo para tratar de crear una empresa provincial de bioetanol. "Para eso necesitamos superar este primer paso de resistencia que consiste en la expropiación y reiniciar este proyecto junto a las familias productoras minifundistas de Las Toscas, que son más de 200, y necesitan volver a cultivar, a cosechar y hacer la zafra", añadió el diputado.

"Seguimos en la misma tesitura, creemos que lograremos las dos terceras partes para ir en contra del veto y luego, en febrero, hacer lo propio en el Senado. La ley se votó el 28 de noviembre y no creo que en solo un mes hayan cambiado las voluntades", se ilusionó.

Por otra parte analizó que "los diputados peronistas que se acercaron en estos días por este tema manifestaron que estaban en contra del veto de Perotti. Seguramente no votarán a favor de la continuidad del veto y eso es muy importante como señal política".

Resignación

Cuando el ministro de Gobierno, Esteban Borgonovo, se comunicó con Del Frade a las 21 del lunes 23 de diciembre, a pocas horas de la Nochebuena, para informarle sobre los fundamentos del veto, le dijo que el gobierno considera inviable la recuperación del ingenio y de la cuenca cañera. "Allí está el gran problema. Hay una especie de resignación de la política de la provincia de Santa Fe a hacer solamente lo que le dictan las grandes multinacionales con su modelo extractivista. Contra eso me revelo", se indignó Del Frade y añadió que "me pareció muy triste y perverso que hicieran el anuncio horas antes de la Navidad".

"Después salió el veto con fundamentos de la Fiscalía de Estado absolutamente alejado de la realidad. No solamente geográficamente sino que también dicen que se tendría que haber hecho una cooperativa. En noviembre de 2018, cuando los trabajadores cortaron la ruta 11, no había ni una mesa para reunirse. No había sindicato, sus delegados habían escapado hacía dos años. No se podía organizar nada. Recién en los últimos dos meses se constituyó de nuevo el sindicato con una nueva comisión directiva. Así que esto que piden de una supuesta irresponsabilidad a la hora de redactar la ley no tiene nada que ver con la realidad. Lo hacen como careta, como máscara para encubrir la cobardía de no decidir sobre la posiblidad de recuperación de la cuenca cañera y del Ingenio Las Toscas", se enfadó.

Uno de los puntos principales que integran el fundamento del veto del gobernador se basa en la ausencia de la conformación de una cooperativa. En ese sentido, Del Frade remarcó que "la Comisión de Asuntos Comunales y Municipales de la Cámara de Diputados trabajó muy bien y determinó que sea el municipio, con una ordenanza previa de aprobación sancionada por unanimidad en el Concejo Municipal, para que se hagan cargo temporariamente de la expropiación del ingenio y así, posteriormente, delegarlo al Consejo Económico Social integrado por los trabajadores, productores y empresarios para que se hagan cargo del gerenciamiento de la empresa. En todo caso después se verá si se constituye una cooperativa, pero es trascendental valorar importancia socioeconómica de la recuperación del ingenio".

Golpeados

El 28 de noviembre, los trabajadores del ingenio y los productores azucareros celebraron en comunidad la sanción de la ley que proponía la expropiación. "Ahora están muy golpeados, pero a la vez, con mucho ánimo de seguir y confían mucho en quienes estamos tratando de llevar adelante este proyecto", dijo Del Frade y agregó que "ahora se están sumando otros legisladores y la pretensión es que se sumen todas las fuerzas políticas —tal como lo hicieron a la hora de votar en las cámaras legislativas— porque es la única forma de llevar adelante un auténtico proyecto de desarrollo para la zona norte de la provincia y en especial para Las Toscas", concluyó el diputado.