Curva de la muerte: el intendente de Pérez dice que la ruta nacional 33 "quedó en una zona gris"

Pablo Corsalini asegura que, a partir del cambio de gobierno en 2019, no hay llamados a licitación para obras y Vialidad Nacional "no realiza los trabajos"

"Ahora la ruta 33 quedó en una zona gris, no porque sea ilegal, sino porque no queda claro quien tiene responsabilidad en el mantenimiento de la ruta. No hay empresas que se hagan cargo de esos trabajos y la Dirección Nacional de Vialidad no los hace. Estuvimos haciendo varios reclamos y hasta ahora no obtuvimos respuestas, ni siquiera para la reposición del guardarrail destruido" por el vuelco de un camión, afirmó este jueves el intendente Pérez, Pablo Corsalini, al referirse a los altos índices de siniestros viales registrados en los últimos 20 días en la llamada curva de la muerte de la ruta nacional 33.