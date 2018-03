Cumbre en Producción provincial por la crisis

El intendente Leonal Maximino ponderó el encuentro desarrollado en Rosario al manifestar que "haber convocado a esta mesa donde estuvieron sentados funcionarios de los distintos niveles del Estado es un mensaje claro hacia la ciudadanía de que se está trabajando desde la política para encontrar una solución a los conflictos entre empresas (locales) y sus trabajadores".

El mandatario especificó que se apunta "a la búsqueda de soluciones a través de herramientas de los estados provincial y nacional que permitan hacer frente a la crítica y angustiante coyuntura para garantizar el pago de salarios y la viabilidad de las empresas con la vista puesta en producción y el empleo".

Maximino se mostró preocupado por el crítico panorama y bregó por una pronta salida "para evitar el impacto social que significaría no poder resolver este problema que afecta centenares de familias y por el que trabajamos para superarlo".

El diputado nacional, José Nuñez, recordó que desde el gobierno nacional se acompaña a Vassalli "desde el Banco Nación y Trabajo pero aún no logramos que se desarrolle por sí sola". "Lo prioritario son las 350 familias afectadas por no cobrar los salarios", dijo y manifestó su convencimiento de "ayudar siempre y cuando presente un plan de salvataje para encaminarse y no tengamos que hablar siempre del mismo tema".