Cuatro heridos de consideración tras un tremendo choque frontal en la Ruta A012

Cuatro personas sufrieron heridas importantes tras participar en un impactante choque frontal que se dio esta tarde en el kilómetro 29 de la Ruta A012, casi en la entrada de Zavalla. Un auto en el que viajaba una familia impactó de frente contra un camión que iba en sentido contrario.

"No puedo hablar, estoy conmocionado. No sé si le pasó algo a la familia. Me dio mucha impresión cuando vi la sillita de los chicos", contó el camionero que fue partícipe involuntario del choque entre los vehículos.

El hecho se produjo esta tarde, alrededor de las 15.30, cuando al parecer el conductor del vehículo menor (un Ford Fiesta) mordió la banquina, perdió el control del mismo y chocó de frente contra un camión, que iba en sentido contrario.

Como consecuencia del fuerte impacto los integrantes de la familia, que viajaban en un Ford Fiesta que iba en sentido sur-norte, se llevó la peor parte, puesto que resultaron heridos tres menores y el conductor del vehículo.

Los menores fueron trasladados inicialmente al Samco de Zavalla, pero por las heridas sufridas fueron derivados a nosocomios de Rosario, dos al Hospital de Niños "Víctor J. Vilela" y la restante al Hospital Eva Perón, mientras que el conductor fue derivado al hospital de Emergencias Clemente Alvarez con heridas de consideración.

"Ingreso una nena de 16 años, con un trauma cerrado de pelvis y un esguince de tobillo izquierdo. Hemodinámicamente estaba estable y aparentemente fuera de peligro", relató uno de los médicos que atendió a los heridos a Canal 5.

El facultativo también relató que un menor de diez años estaba "más grave", puesto que presentaba "un trauma cerrado de de cráneo, y un trauma cerrado de tórax y abdomen. Estaba neurológicamente y hemodinámicamente estable".

Al tiempo que el otro menor, de un año y medio, presentaba una "fractura expuesta de femur".

Un helicóptero sobrevoló la zona para trasladar a uno de los chicos al Hospital Vilela, pero finalmente fue trasladado por tierra al carecer el nosocomio de un helipuerto.

"Lo terminamos mandando por la Ruta 33 hacia Pérez, donde lo esperaba un auto del comando que le iba a ir abriendo paso a la ambulancia hasta el hospital", relató uno de los rescatistas.

"Yo venía por mi mano y no sé si el muchacho que manejaba el auto se quedó dormido o pisó la banquina, pero cuando se me vino encima quise irme a la banquina y se me pinchó una goma", justificó el camionero, todavía conmovido por el fuerte impacto.

El tránsito en la ruta estuvo interrumpida hasta que los peritos de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron sus trabajos respectivos, lo que generó largas colas de vehículos.