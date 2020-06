Un grupo de prestigiosos músicos venadenses diseminados por el mundo llevaron adelante el proyecto cultural “Febo Asoma” y reinterpretaron la histórica Marcha San Lorenzo cuya autoría pertenece al uruguayo Cayetano Silva; quien la creó en su estadía venadense. Por eso se sabe que esa pieza musical de renombre internacional fue realizada en Venado Tuerto en el año 1901. La excelente y nueva versión “local” de la marcha militar tiene una duración de cinco minutos con veinte segundos.

El proyecto comenzó en marzo 2020 bajo los efectos de la pandemia que azota al mundo. El coordinador del proyecto es el gestor cultural rosarino, radicado en Venado Tuerto desde hace varios años, Paul Citraro quien señaló que “en esta tierra, Cayetano Alberto Silva (músico y compositor), creó la mítica marcha San Lorenzo a principios del siglo XX. Cien años después, se inicia un proyecto sonoro-compositivo junto a uno de los músicos más destacados de Argentina: Leo Genovese”.

Citraro explicó que “la consigna del proyecto Febo Asoma era muy sencilla; convocar a los grandes músicos venadenses activos por el mundo y en la ciudad. El fin; realizar una nueva versión de la Marcha San Lorenzo. La condición indispensable y necesaria era contar con manufactura artística y producción estrictamente venadense”. Algo que se logró en esta extraordinaria versión musical presentado oficialmente hace unas semanas.

La nómina de los músicos a convocar originalmente era muy extensa teniendo en cuenta el semillero musical que representó históricamente la ciudad de Venado Tuerto. Finalmente, la convocatoria se redujo a diecisiete músicos. Algunos de ellos, en el rango de “consagrados” mundialmente, otros, apenas en proceso formativo.

image.png

“Si se escucha con atención el inicio de esta versión de la Marcha San Lorenzo, la ejecución de Gustavo Beytelmann es un manual de cómo se construye un leitmotiv. El leitmotiv está en todas las grandes composiciones. Wagner las usaba para desentrañar sus dramas musicales, por ejemplo. El leitnotiv son esos acordes que van a sonar durante toda la composición, es decir, el paso por el cual uno reconoce al otro”, resaltó el gestor cultural Paul Citraro.

Marcha San Lorenzo (Versión 2020) Venado Tuerto

El Sueño de Leo

El gestor del proyecto Febo Asoma para realizar otra versión de la Marcha San Lorenzo, Paul Citraro, contó risueñamente cómo surgió la idea del proyecto y quien fue uno de los primeros en bancar la parada. “Un día después, Leo Genovese me llama desde Nueva York y me comenta que había soñado con Cayetano Silva y que, en el sueño, Silva le había dado el ok para crear una versión nueva de la marcha. 'Es por ese lado', dijimos”.

image.png

Sobre la pieza musical dijo que “ahora, cuando se escucha esta versión, se escucha la marcha, pero despojada de su ropa militar. Está el perfume, pero es otra cosa. Se realizó una versión respetuosa, con pertenencia, territorialidad, incluso empujando a la morfología de su sonoridad y pronunciación. Mucha gente le dice ligeramente Marcha de San Lorenzo, y también es correcto”.

Músicos venadenses

Lo concreto del proyecto es que en la dirección general estuvo Paul Citraro, en la dirección Artística y arreglos, Leo Genovese (piano y sintetizadores, con residencia: Nueva York, USA). Entre los músicos invitados estuvieron Gustavo Beytelmann (piano, residencia: París, Francia), Walter Ríos (Bandoneón, residencia: Buenos Aires), Gustavo “Pulga” Luciani (bajo, residencia: Buenos Aires), José “Jota” Morelli (batería y percusión, residencia: Bueno Aires).

image.png

Además participaron del proyecto Febo Asoma; Marcelo “Quintino” Cinalli (batería y percusión, residencia: Chile), Juan Chiavassa (batería y percusión, residencia: Nueva York, USA), Julian “Flaco” Baronio (guitarra, residencia: Venado Tuerto), Sara Tubbia Ryan (violín, residencia: Buenos Aires), Violeta Videla (violín, residencia: Bueno Aires), Ezequiel Fernández (Director Ensamble municipal VT, trompeta, residencia: Venado Tuerto), Patricia Ballestrini (flauta traversa), Aylen Quiñonez (clarinete soprano), Daniel Penacino (saxo alto y tenor), Stefano Pasquini (trompeta), Martín Escalada (trombón), Massimo Pasquini (Glockenspield).

Por su parte la mezcla, edición de sonido, mastering y conversión de imágenes estuvo a cargo de Raúl Jensen Moller (Ingeniero en sonido, residencia: México). Los archivos históricos y registro de Imágenes a cargo de Eugenio Chiavassa y la asistencia técnica en imágenes a cargo de “Polo” Donatti.