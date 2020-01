Crean un novedoso fondo de asistencia a clubes deportivos

Pionero. "Creemos que no hay otra normativa igual", dijo Montaner.

El Concejo Municipal de Villa Cañás sancionó una ordenanza innovadora por medio de la cual se crea el Fondo de Asistencia Deportiva (FAD), cuya estructura es similar al funcionamiento del Fondo de Asistencia Educativa (FAE), destinado a establecimientos escolares de todo el territorio santafesino.

La inciativa impulsada por el concejal, Daniel Montaner, del bloque del Partido Justicialista, se convertirá en un herramienta clave para acompañar y fortalecer el trabajo de las instituciones de este tipo, que además cumplen una importante función social en esta comunidad del departamento General López.

"El objetivo del proyecto, que presento sistemáticamente desde hace ocho años, apunta a darle a los clubes de la ciudad una previsibilidad en cuanto a los tiempos y a los montos de dinero que percibirán a lo largo del año, independientemente de lo que pueden obtener a partir de las contribuciones de cuotas societarias", explicó el autor de lo resuelto.

Y en esa misma línea sostuvo que los clubes "necesitaban tener la tranquilidad de manejarse con aportes significativos y programados. Y el FAD es una respuesta concreta a ello".

Asimismo indicó que "además de lo deportivo, los clubes desempeñan una gran función social, generando ámbitos para el desarrollo de potencialidades, de socialización y de transmisión de valores y logran una red de contención que aleja a los chicos de distintos flagelos y fortalece, a su vez, el tejido intra e interfamiliar en la participación de la vida activa de la institución".

El legislador explicó que "el FAD se calcula del resultante del 2 por ciento de lo que percibe el municipio en concepto de coparticipación provincial e impuesto inmobiliario principalmente, cuyo beneficio sólo puede ser destinado a bienes de capital necesarios para la actividad deportiva como elementos, materiales, indumentaria, así como para la construcción, reparación y refacción de instalaciones e infraestructura, tal el caso de canchas, gimnasio, natatorios, playones, vestuarios, tribunas, iluminación y demás ampliaciones y mejoras de uso común".

Y tras aclarar que "no podrá utilizarse para el pago de salarios, transportes o servicios", manifestó su satisfacción al sostener que "es una alegría para mí el haber podido avalar verdaderamente la actividad de los clubes, instituciones que cuidan los vínculos y los entornos sanos y que, además, le dan identidad a la ciudad".

Respecto a la negativa de sus pares oficialistas, el edil dijo que "sabemos que la Municipalidad no la tienen fácil en estos magros tiempos económicos, pero peor la tienen los clubes. Se les puso durísimo poder pagar los servicios, mantenerse en funcionamiento frente a una realidad que no les permite incrementar la cuota societaria porque la gente no tiene dinero".

"Creemos que esta ordenanza será ejemplo. No sabemos que se haya creado algo así en otra ciudad de modo que estimamos que estamos abriendo camino. Muy felices por haberla concretado, sabemos que no les cambiará la vida a los clubes, pero si les permitirá continuar y programar las obras postergadas. Además le quitará el peso constante que tienen los dirigentes de estas instituciones de salir a pedir", concluyó el concejal cañaseño.