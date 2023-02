Corte de transportistas en la autopista Rosario-Buenos Aires a la altura de San Pedro

Reclaman la recomposición de tarifas que, según argumentan, no se ajusta a los costos que demanda la actividad como consecuencia de la creciente inflación

La medida de fuerza se lleva a cabo en varios puntos de país, incluye cortes de rutas que complican la circulación y amenaza con extenderse a lo largo de todo el día . Los transportistas piden la recomposición de tarifas, que no se ajusta a los costos que demanda la actividad como consecuencia de la creciente inflación. La última vez que se hubo un aumento, fue en noviembre de 2022.

“El paro es por ignorar nuestro petitorio como cámara a nivel nacional. No nos dieron la mesa de trabajo a la que el ministro de Transporte (Diego Giuliano) se había comprometido. Nuestro reclamo es por el piso de tarifa a través de la carta de porte digital. No vamos a ir de la ruta hasta que el gobierno no nos dé una mano para que podamos cobrar lo que nos corresponde”, dijo Daniel Eduardo Rambaud, de la Cámara de Autotransportistas del Cordón Industrial de San Lorenzo Asociación Civil.