Sensibilizados por un siniestro de tránsito en el que una joven de 19 años perdió la vida, un grupo de vecinos autoconvocados de Tortugas y Armstrong organizó una asamblea para resolver los pasos a seguir con la vista puesta en hacer oír su reclamo de larga data: la reparación de la ruta nacional 9. El encuentro, que se desarrolló la semana pasada en la plaza central de Tortugas con la participación de más de 300 personas, desembocó en la programación de un corte de la autopista Rosario-Córdoba en el cruce con la ruta provincial 15, a la altura de Armstrong, que se realizará hoy, a partir de las 8.

Durante la larga asamblea, en la que se vivieron momentos de tensión, angustia e indignación, todos los vecinos tuvieron la oportunidad de brindar su opinión sobre la complejidad de la situación y la falta de respuestas de parte de las autoridades nacionales. De ese modo, y en forma coordinada con las autoridades comunales de ambas localidades, resolvieron llevar adelante la medida al considerar de que será la forma más eficiente de que atiendan su viejo reclamo.

El último domingo de noviembre, en el tramo comprendido entre Armstrong y Tortugas —el más deteriorado del corredor— una joven armstronense de 19 años perdió la vida. El triste suceso movilizó a través de las redes sociales donde se volcaron expresiones y sentimientos encontrados de ira, bronca e impotencia, lo que finalmente derivó en la organización de la asamblea, convocada por la Agrupación de Vecinos Autoconvocados por la Vida.

A ellos se plegaron el intendente de Armstrong, Pablo Verdecchia, y el presidente comunal de Tortugas, Humberto Viozzi, quienes en diálogo con los vecinos relataron un largo historial de reclamos realizados en los últimos años al Estado nacional, a través de su dependencia de Vialidad, entre otras autoridades.

"Hay cansancio de la gente. No puede ser que con todos los intendentes del corredor, con la gente de Vialidad nacional sentada en la misma mesa, con referentes de Vialidad provincial que nos acompañaron, y con un pedido del gobernador para que se provincialice la ruta, no nos dieron bolilla de ninguna manera", se quejó Verdecchia. "Desgraciadamente cuando vemos el estado de la ruta, se anticipaba que una desgracia podía pasar y terminó ocurriendo", lamentó.

"Por esa razón esta asamblea fue multitudinaria y tuvo este resultado. Se determinó fijar la fecha para cortar la ruta y así visibilizar el problema para que esto llegue a las autoridades y que nos ayuden a todos los intendentes, presidentes comunales, para que de una buena vez se repare la ruta y podamos transitar como corresponde entre Tortugas y Armstrong", se esperanzó y añadió que "nunca nos gustaron los cortes de ruta pero en esta situación hay que acompañar las decisiones de la gente. Si no nos visibilizan hay que actuar de manera pacífica independientemente de que no estemos de acuerdo con el método", dijo.

Por su parte, Viozzi dijo que "el pueblo de Tortugas es muy solidario. Cuando hay un problema común nos unimos para resolverlo y eso nos fortalece en el reclamo y nos da fuerza para seguir luchando. Hicimos muchísimas reuniones. Primero de todo el corredor desde Roldán a Villa María y luego continuamos divididos por provincias, desde Roldán a Tortugas. Recurrimos a todas las instancias administrativas. Cañada de Gómez logró un amparo judicial para reparar la ruta y el arreglo que hicieron es lamentable y vergonzoso".

Asimismo recordó que "la última vez que estuve en el Distrito VII de Vialidad Nacional en Santa Fe, junto a un escribano mostramos fotos en la que un camión circulaba en contramano esquivando pozos de 15 centímetros de profundidad, entre otras de autos que también debían hacer maniobras dificultosas. En todo momento los pusimos en conocimiento sobre cómo vivimos esta situación y no hicieorn nada. Por eso ahora llegamos a esto que es muy doloroso", observó.

"Personalmente utilizo mucho el tramo entre Tortugas y Armstrong, por lo que se muy bien lo que sufren docentes, agentes de salud y todos los que la transitan para ir a trabajar. Es la única vinculación porque no tenemos acceso a la autopista", argumentó Viozzi para luego sostener que "literalmente pasé por la ruta 1.322 veces rompiendo el auto y sufriendo otras consecuencias".

Luego aclaró que para llevar adelante el corte estará en comunicación permanente con la Agencia Provincial de Seguridad Vial para hacer el corte de modo organizado junto a los vecinos autoconvocados, bajo la forma que se decidió en la asamblea. Se cortarán las dos manos entre las 8 y las 10, pero no simultáneamente. Primero la que tiene sentido hacia Córdoba y luego la que va a Rosario.

"Estaremos también participando del corte como cualquier vecino porque sufrimos el problema pero además pendientes de toda la logística necesaria junto a la policía y con toda la señalización necesaria para no ocasionar mayores inconvenientes", aclaró.

La única manera

"No hubo otra forma", se excusó ante La Capital Ana Piñedo, una de las impulsoras de la movilización a través de la agrupación de vecinos. "El domingo falleció esta jovencita oriunda de Armstrong que tenía su novio en Tortugas. No pudo controlar su auto luego de sobrepasar uno de los pozos, dio varios tumbos y murió. Eso nos mostró que no había otra salida que comenzar a organizarse a nivel ciudadano. Todo el pueblo debía estar presente para pensar cómo podíamos seguir con el reclamo", dijo.

También anticipó que "el del lunes será el primer corte, porque hablamos de programar otros en caso de no ser escuchados por las autoridades. La próxima vez será incluyendo parte de la provincia de Córdoba".

"La intención es que los que transitan la autopista, por lo menos una vez recorran la ruta 9 para que observen su estado. Será a paso controlado y con todas las previsiones por parte de las autoridades para evitar accidentes. No es la mejor forma, pero queremos que, de una buena vez, se escuche nuestro reclamo".

Luego del lunes se organizarán para formalizar la entrega de un petitorio firmado por vecinos de la región y por las autoridades comunales comprendidas a lo largo de todo el corredor.

"Además estamos organizando una reunión con los vecinos de Roca y Marcos Juárez, porque tienen la intención de implementar en su zona una protesta similar a la que vamos a desarrollar en nuestra región, ya que allí la ruta también está muy deteriorada", concluyó Piñedo.