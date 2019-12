Corsalini asumió su segundo mandato como intendente de Pérez

El anfiteatro municipal de la ciudad de Pérez fue escenario de la ceremonia en donde Pablo Corsalini asumió su segundo periodo al frente de la Municipalidad.

Con el anfiteatro y sus alrededores colmados, Corsalini, acompañado por sus dos hijas, juró como intendente de la ciudad, y tomó juramento a los nuevos secretarios de su equipo de Gobierno: Carlos Verdinelli en Gobierno, Rosana Fornassiero en Desarrollo Social, Sebastián Schmidalther en Salud, Oscar Zaniolo en Obra Pública y Liliana Salvalagio en Hacienda.

En su discurso, Corsalini realizó un breve repaso de su gestión. "Hoy renové mi compromiso como intendente con los vecinos de la ciudad que me vio crecer, y solo me resta decirles gracias", afirmó. Y recordó: "Al asumir mis funciones hace cuatro años, dijimos que íbamos a realizar una fuerte transformación de la ciudad y lo hemos logrado. Pero esto no fue una casualidad, fue por el trabajo realizado entre pueblo y gobierno, demostrando que cuando lo hacemos juntos, todo es mucho más sencillo".

El intendente aclaró que "la ciudad no son solamente los 10 metros del frente de nuestras casas. Los invito a que todos realicemos un aporte superador, y que acción podemos realizar para hacer una ciudad mucho más solidaria. Estoy convencido de que, con el compromiso y la participación de todos, vamos a hacer de Pérez la ciudad que soñamos", remató.

Entre las salutaciones recibidas, se destacaron las del gobernador Omar Perotti y la del ex gobernador Miguel Lifschitz.