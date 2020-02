Corach: "Estamos dando pasos concretos en seguridad"

El jefe de Gabinete del municipio de Rafaela, Marcos Corach, repasó las gestiones y acciones realizadas por el gobierno local en relación al tema de la seguridad, que llevó a muchísimos rafaelinos a salir a la calle a reclamar y a exigirle a los funcionarios soluciones en el corto plazo. En ese sentido indicó: "Sabemos que falta, pero estamos dando pasos concretos en seguridad".

Acerca de cómo calificaba el nuevo vínculo con la provincia en materia de seguridad, Corach explicó: "Es evidente que hay un cambio de actitud, una predisposición manifiesta, una voluntad de trabajo conjunto y la mirada puesta en el logro de cambios concretos. Fueron años de sentir que Rafaela estaba olvidada por el poder provincial y que nuestros gritos se perdían en el viento. Sabemos que desde el gobierno provincial se viene trabajando por una reforma estructural en seguridad que es a todas luces necesaria. Porque es decisión política del gobernador cortar con toda posible connivencia de las fuerzas de seguridad con el delito y porque nuestra provincia necesita esa ley de emergencia que estamos reclamando y que si hace especial hincapié en la seguridad es porque somos todos los santafesinos quienes necesitamos comenzar a revertir una situación que sabemos no para de agravarse".

El funcionario indicó que "la realidad de nuestra policía provincial requiere de decisiones urgentes. Además de cortar de cuajo sus lazos con el narco, hay necesidades operativas impostergables. Con solo saber que se necesitan más de 100 millones de pesos para reparar el stock de patrulleros que se suponían inteligentes y que están directamente fuera de servicio y sin ninguna tecnología inteligente incorporada uno puede tomar dimensión de las dificultades existentes. De cualquier manera, insisto, el vínculo ya es otro. Esta semana tuvimos el primer encuentro en Rafaela de la mesa de coordinación institucional en seguridad local. Fue un encuentro excelente y que vino a confirmar lo acertado de la creación de esta mesa, porque sabemos que la seguridad es una responsabilidad primaria de la provincia pero también que requiere de un trabajo coordinado con las autoridades e instituciones locales para que las soluciones lleguen a los vecinos. Esta articulación es por la que tanto reclamamos en los últimos años y los resultados de una primera reunión ya nos demuestran que lo pedíamos con toda razón".

Sobre qué aportes a la seguridad ciudadana consideraba que podía acercar esta nueva mesa de coordinación, el funcionario indicó: "Esta nueva mesa ya está dando sus frutos. Sin ir más lejos, lo que hemos logrado con el centro de monitoreo es todo un símbolo. Bastó un primer encuentro para que el servicio del 911 pase a estar conectado con la central de monitoreo local que antes era exclusividad de nuestra Guardia Urbana. Y a su vez agentes policiales ya están abocados a la tarea de prevención. Esta sinergia entre policía provincial y la Guardia Urbana de Rafaela es la que tanto pedíamos y hoy ya es una realidad que implica una notable mejora en los tiempos de respuesta y en la necesaria eficiencia operativa que toda política de seguridad aspira a conseguir. A su vez, se decidieron intensificar los controles preventivos junto a las patrullas de acción táctica, poner en marcha sistemas de verificación in situ de vehículos y personas, volver con la campaña no compre robado a nuestra ciudad y a todo esto también se suma la decisión del intendente de resolver con recursos del municipio el traslado de los agentes de la policía comunitaria que llegan diariamente a nuestra ciudad desde Santa Fe. Todas decisiones necesarias y que nos dejan muy conformes. Somos conscientes de todo lo que falta, pero saber que tenemos un canal de diálogo e instancias de articulación que resuelven cuestiones operativas y prácticas es realmente alentador de cara a lo que viene. Estamos dando pasos concretos".

En declaraciones al diario La Opinión de Rafaela, Corach fue consultado sobre si el mayor cambio tenía que ver con una cuestión de voluntad política. Allí señaló: "Sin dudas la voluntad política era el principal escollo frente a la gestión provincial anterior y es a su vez la llave que nos abre a soluciones concretas a partir de esta nueva mesa de trabajo. Hay dificultades, pero se está trabajando y poniendo en práctica acciones y medidas muy necesarias. Venimos de años en los que nuestro intendente Luis Castellano tenía un vínculo con el ex secretario de seguridad que no pasaba de solicitar, realizar o reprogramar reuniones. Lo que seguía a una reunión era la gestión de una próxima reunión para volver a reclamar cuestiones no resueltas. Fíjese que en el reciente encuentro con el ministro Saín le entregamos el mismo informe de situación que le veníamos entregando a Pullaro de manera reiterada, con la diferencia de que ahora bastó un primer encuentro de trabajo para saber que somos verdaderamente escuchados. Esto es clave porque de este modo los vecinos saben que nuestro reiterado reclamo a instancias superiores no era un capricho sino la legítima vía de comunicación que recorríamos en busca de solucionar los problemas de nuestra Rafaela. En definitiva pasar de promesas y demoras, a trabajo y acciones efectivas lo vemos como una muestra indudable de la voluntad política del Gobierno de Omar Perotti por estar cerca de nuestra gente, que con razón nos exige el máximo compromiso y un trabajo coordinado entre todas las instancias de gobierno".