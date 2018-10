Convocan a una mesa de seguridad

En los últimos días sucedieron varios casos de inseguridad en Venado Tuerto que alertaron a la población, algunos de ellos con inusitada violencia. Por ello el municipio convocará para esta semana a los actores institucionales que conforman la Mesa Operativa de Seguridad, donde se repasarán distintos hechos de inseguridad y coordinarán acciones preventivas.

Si bien la Intendencia venía monitoreando la labor de los rondines preventivos, observando una mejora en materia de seguridad, en los últimos tiempos hubo una escalada de hechos delictivos en distintos barrios de la ciudad.

"Hubo robos, algunos con un preocupante nivel de violencia, que por fortuna no pasaron a mayores. No hay distinciones de lugares, horas y momentos, porque ocurrieron en el centro, en barrios y hasta en la zona rural, incluso en lugares públicos donde había gran concurrencia. Queremos agotar todas las instancias para que esto no vuelva a ocurrir", expresó el intendente José Freyre.

Luego instó a que "cada uno cumpla su rol", interpretando que tanto la policía como la Justicia tienen "parte y parte" de responsabilidades. "Así como el municipio tiene que reforzar la iluminación y no dejar baldíos que puedan generar problemas de inseguridad, también la policía debe hacer lo suyo, porque tiene la enorme responsabilidad de prevenir el delito con patrullaje y presencia, y trabajar en inteligencia para tener el dato preciso de lo que pueda suceder", aseveró.

Freyre hizo referencia a la llamada puerta giratoria: "Venimos siguiendo el tema de los detenidos. Hay causas con detenidos que tienen antecedentes, que deben transformarse sí o no en una condena. Lo que no puede pasar es que alguien cometa delitos por falencias de la Justicia, como ocurría antes, por la gran cantidad de casos que tenían jueces o fiscales, que no daban abasto para preparar las causas. Lo que hay que hacer rápido es generar condena, para que a partir de allí no haya liberación en caso de reincidencia. Pedimos a la provincia que apure los concursos para cubrir las vacantes en el Poder Judicial. Eso generará que ante un delito pueda haber una condena rápida".