Conmoción por el secuestro de una joven que apareció con la boca y las manos pegadas

La ciudad de Arroyo Seco está conmocionada con el secuestro de una joven de 21 años, que dos horas después apareció en cercanías de la ruta 21 con la boca, las orejas y las manos pegadas. Más allá de que no hubo un parte médico al respecto, la joven está internada "estable" y en "buen estado general".

De acuerdo a lo que se pudo reconstruir hasta el momento, esta mañana, alrededor de las 10.20, Belén fue secuestrada por sujetos que se movilizaban en un vehículo (no hay certezas de si se trataba de una trafic o una camioneta 4x4).

Sin que aún se conozcan los motivos, los sujetos subieron a Belén al vehículo a plena luz del día cuando la joven iba a particular. Algo más de dos horas después, la chica apareció en cercanías de la ruta 21, con la ropa toda rota, sin zapatillas y con la boca, las orejas y las manos pegadas.

De acuerdo a lo que se supo de parte de sus familiares, la chica fue sometida por los médicos del Samco de Arroyo Seco, donde está internada, a un lavaje de estómago, teniendo en cuenta que la habrían hecho consumir algún tipo de estupefacientes contra su voluntad.

"Lo único que sabemos es que la subieron a una trafic o camioneta, porque hay muchas versiones, le pusieron pegamento en la boca, las manos y en las orejas, le rompieron la ropa y todo", contó su abuelo, quien estaba junto a su familia en el Samco a la espera de la evolución de la joven.

El abuelo también contó que está "estable, bien, y dentro de lo que le pasó está tranquila".

"Le avisaron a mi hijo, y cuando fue la encontró tirada en una calle sin zapatillas, sin nada. Estaba sockeada", relató su tío, quien agregó que "dice que uno de los hombres que la sujetaron le dijeron que estaban haciendo un experimento con ellos".

Por su parte, una de sus primas recalcó que "ella escuchó los gritos de otra chica en el mismo vehículo".

No obstante, sus familiares no logran explicarse qué pasó, porque "no podemos entender que pasó. Porque es una chica estudiosa, que era excelente en la escuela, no la veías por la calle, no estaba mal con nadie".

El temor creciente en la ciudad es que así como esta chica fue secuestrada, y las versiones indican que habría otra joven en esa condición, es que estas personas circulan por la zona con absoluta impunidad, pudiendo seguir con este raid delictivo, puesto que aún no fueron identificados y lógicamente siguen prófugos, más allá de que la familia radicó la denuncia en la seccional 27ª de Arroyo Seco.