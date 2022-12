Conflicto en la Agencia Provincial de Seguridad Vial por el cese de contratos

Los trabajadores reclaman la continuidad laboral y aducen un trasfondo entre Nación y provincia. Desde el organismo aseguran que no tiene poder de decisión

Trabajadores de la Agencia Provincial de Seguridad Vial nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizarán este lunes un paro de actividades con asistencia al lugar de trabajo para reclamar, de manera pacífica, la continuidad laboral de 21 compañeros, cuyos contratos vencen a fin de año y no hay visos de continuidad. Al parecer, las diferencias entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la provincia sería la causa por la cual estos empleados no continuarían en sus puestos de trabajo, según deslizaron.

"Los contratos se venían renovando sin problemas e incluso hubo intención de pasarlos a contratos provinciales, por el cual se iniciaron expedientes en 2021", según explicó Amado. Esos expedientes, según aseguró, dieron vueltas y hasta hoy no tienen resolución.

"La contratación de Acara en enero 2022 de este año había anticipado una última prórroga hasta 31/12. Sin embargo, la directora provincial de Seguridad Vial, Antonela Cerutti, sabía que no se iban a renovar. Así y todo, nos prometió que nadie se iba a quedar sin trabajo, pero el 1º de diciembre llegaron telegramas", apuntó el gremialista.

Empleados con un pie afuera

Entre los 21 empleados, 4 de ellos prestan servicios en Rosario y se desempeñan en el observatorio vial, la dirección de administración, área de coordinación jurídica y mesa de entradas, entre otros puestos.

"Lo que nos preocupa denodadamente es que al personal contratado «político» de la gestión se les inició expediente en enero de 2022 y desde el 25 de noviembre ya cuentan con contrato, para ellos hay presupuesto, cobran más que el resto de los contratados", protestó Amado.

Por su parte, el titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), Osvaldo Aymo, le aseguró a este medio que la agencia no tiene poder de decisión para dar de baja o alta los contratos de estos trabajadores, puesto que eso depende de los estamentos burocráticos del Estado. Y sobre todo, de partidas presupuestarias de organismos nacionales.

"Los ingresos los decide cada gestión, nosotros recibimos contratados de la gestión anterior y los tomamos como tales, pero si la Vialidad Nacional no hubiera dado de baja esos vínculos los hubiéramos renovado sin problemas; no soy yo quien decide quien debe continuar o dejar el puesto de trabajo. Entiendo que cada cual defiende su trabajo, pero no es esa la situación en este caso", aseguró Aymo.

En tanto, el delegado de ATE denunció amedrentamientos y malos tratos por parte de la agencia para con los empleados, situación que, según consignó, motivó una presentación en la Defensoría del Pueblo, en el área de asistencia a la víctima por violencia laboral. Ante esta situación, desde el organismo provincial negaron estos hechos.

Así las cosas, los empleados nucleados en ATE lanzaron un paro con asistencia a los lugares de trabajo para este lunes tanto en Rosario como en Santa Fe. "Los trabajadores nos vamos a manifestar pacíficamente", anticipó Amado.