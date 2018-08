Autoridades de la Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto (CEVT) y el empresario de cable Fernando Genghini mantuvieron sendas reuniones, por separado, en el Concejo para destrabar un conflicto entre las partes que dejó sin servicio a más de cuatro mil usuarios de Venado Visión que están en la zona céntrica. Es que la CEVT tenía un contrato de 15 años por el uso de su red de fibra óptica que venció el 21 de agosto y decidieron no renovarle el contrato a Genghini, con quien mantienen un duro enfrentamiento judicial por otras causas.

En 2003 la CEVT inauguró la red de fibra óptica; obra que representó un avance tecnológico para ese año. El tendido es usado por la empresa de internet y telefonía como lo es Iptel y por la empresa local Venado Visión (cuyo propietario es el venadense Genghini).

Tras la reunión con los ediles y autoridades municipales, Genghini explicó: "Hemos venido a plantear nuestro problema, que la CEVT cortó la señal de la red de fibra de Venado Visión y Canal 12. Nos parece una falta de respeto para todos los usuarios, por un problema de la empresa y la CEVT que en cierta forma tiene de rehenes a los usuarios del servicio".

Agregó que "la gente insiste en que quiere ver y me parece lógico A nosotros no se nos avisó previamente, no se nos dijo que se iba a cortar el servicio y no pudimos a hacer nada por esta gente. Lo que pedimos es que le devuelvan la señal a la gente y nosotros nos sentamos a la mesa y negociamos cualquier tipo de contrato".

Distinta es la versión que tiene el asesor letrado de la CEVT, Arsenio Domínguez, quien aseguró que "no tiene nada de raro lo que pasó. La CEVT decidió cortar la relación comercial que tenía con el empresario Genghini una vez concluido el contrato. Eso pasó este 21 de agosto. Aparte no es cierto que un amparo presentado en el Juzgado Civil y Comercial de Analía Irrazábal en Melincué le haya dado la razón al empresario venadense".

Para el empresario de cables, la Justicia ya ha decidido sobre la medida cautelar, e insistió con que la CEVT "no está respetando una decisión judicial. El dictamen de la jueza, con fecha 21 de agosto, expresa que la medida cautelar impide que la demandada corte el servicio a la demandante, hasta tanto esta última pueda lograr garantizar el servicio en forma efectiva a los usuarios".

Para Domínguez eso no es cierto. No obstante Irrazábal deberá resolver en las próximas horas la situación de Venado Visión y se especula que lo haga estableciendo una prórroga de seis meses de la CEVT hacia Genghini a los fines que pueda armar su propia red en el centro de la ciudad o renovar el contrato entre las partes, aunque esta situación es mucho más complicada habida cuenta de "la bronca" que hay entre las partes por viejos y nuevos conflictos.

Venado Visión

En la ciudad hay tres proveedoras de TV por cable. Por un lado está la local, Venado Visión, y por otro Cablevisión. Además Iptel, la empresa proveedora de internet, también está incursionando en la provisión de televisión por cable.

Siempre fue la empresa ligada al grupo Clarín, por Cablevisión, la que cosechaba más abonados y probablemente lo siga siendo, aunque la brecha se acotó notoriamente por el crecimiento de usuarios de Venado Visión que está en el orden de los 10 mil abonados. La clave es el precio del servicio, muy por debajo de la competencia y con más y mejores servicios.

De esos más de 10 mil abonados, más de cinco mil son de barrios de Venado Tuerto, la otra mitad pertenece al centro; es decir dónde está la red de fibra óptica perteneciente a la CEVT. Estos cinco mil son los que no tienen cable ahora, al menos hasta el cierre de esta edición, y aguardan la resolución judicial que vendrá desde la localidad de Melincué del Juzgado de Irrazábal.

Carlos Walter Barbarich