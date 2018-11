Los estudios realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense determinaron que los restos óseos encontrados en un campo, cerca del Arroyo El Bonete (departamento Vera), pertenecen a Rosalía Jara.

Se trata de la joven que desapareció hace 14 meses en la localidad de Fortín Olmos, una pequeña población ubicada en el norte de la provincia.

"Tienen una compatibilidad superior al 99,99 por ciento", dice el informe que arribó este viernes en los Tribunales de Vera. Para realizar el estudio, Liliana (madre de Rosalía) y Alma (hija) debieron enviar muestras de sangre para cruzar con la información de los huesos encontrados en el campo ubicado 34 kilómetros al oeste de la ruta nacional 11 (por ruta nacional 98), al oeste de la ciudad de Vera.

>> Leer más: Hallaron un cuerpo que sería el de la joven desaparecida Rosalía Jara

El fiscal de la causa, Martín Gauna Chapero, subrayó que el hallazgo implica "un avance en la investigación", ya que ahora se confirma la hipótesis de femicidio.

"Se adecuarán las calificaciones legales en función de esa nueva imputación (de femicidio). Nosotros habíamos imputado la desaparición de personas, ahora creemos que estamos en presencia de un femicidio", dijo el funcionario.

rosaliajara33.jpg A 34 kilómetros de Vera, por la ruta nacional 98, se encontraron los restos óseos que pertenecen a Rosalía Jara.



Cabe recordar que por el caso se encuentra detenido Juan Valdez, exprofesor y padre de la hija de Rosalía. "Hemos hecho innumerables audiencias y en ningún momento dio una versión de los hechos, simplemente utilizó su derecho a negarse a declarar", comentó Gauna Chapero en declaraciones a LT10.

>> Leer más: Juan Valdez es el padre de la hija de Rosalía Jara

El fiscal aclaró que "la causa de la muerte no se pudo determinar", y añadió: "Cuando se trata de mucho tiempo de fallecido es muy difícil. No obstante, se confirma que habría lesiones en la zona del cráneo, compatible con una fractura pero que no sería la causa de la muerte".

Consultado sobre si los elementos recogidos de la investigación son concluyentes respecto a la vinculación de Valdez (único detenido) con el crimen, comentó: "Nosotros no tenemos ninguna duda de que la persona que está detenida tuvo que ver con la desaparición y ahora, que tuvo que ver con la muerte de Rosalía Jara".