El cadáver hallado en Arias, provincia de Córdoba, es el del camionero de Casilda, Juan Carlos Romero, de 43 años, cuyo paradero era una incógnita desde el 25 de noviembre. Se encontró en un pozo de tres metros de profundidad con algo de agua.

El cuerpo fue hallado luego de —presumiblemente algunos días de fallecido— pero no en estado avanzado de descomposición como dijeron en un primer momento. Estaba en medio del agua, aunque no totalmente cubierto ya que no se había acumulado mucho líquido en esa cavidad. Aún no se pudo establecer fehacientemente la causa de su muerte, pero la principal hipótesis apunta como sospechosa a su novia residente de la localidad de Arias.

Todo indica que las sospechas más concretas van hacia la propietaria de la vivienda donde se halló el cuerpo de Romero. En ese lugar la mujer la habitaba junto con su hija. La dueña de casa, Marisel A., de 42 años, fue detenida y quedó a disposición de la Fiscalía de La Carlota.

El procedimiento fue ordenado por el fiscal de La Carlota, Daniel Vaudagna, que junto con personal de la policía cordobesa y la de Santa Fe trabajaron en la vivienda ubicada en calle San Juan 1230, de Arias, donde se produjo el hallazgo.

Desde la policía cordobesa aseguraron a un medio de Arias que la mujer estaba asombrada por el hecho, "como que no podía creer lo que sucedió, pero a la vez no parecía demostrar que tuviera alguna responsabilidad en el hecho", consignó una fuente.

La mujer se encuentra detenida en Río Cuarto como principal sospechosa del hecho.

La denuncia sobre la desaparición de Romero fue radicada en Casilda el miércoles 29 de noviembre pasado, cuatro días después de haberlo visto por última vez en esa ciudad.

El lunes 4 de diciembre, la fiscal de Casilda, Marianela Luna, ordenó la investigación, que estuvo a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI) santafesina, y días más tarde fue hallado sin vida en Arias.

"El cuerpo presentaba un cuadro típico de descomposición, pero no estaba mutilado como se dijo al principio. Se hallaba intacto en medio de un charco de agua y no tapado completamente", dijo una fuente de la investigación. Trascendió que en días, se dará a conocer la autopsia, que develará cómo murió el camionero de Casilda.

Al parecer, según se dijo, la mujer era bastante complicada en sus relaciones con vecinos y algunos sostienen que ya había tenido problemas con otra pareja. Otro incidente comentado por conocidos de la mujer es el que habría sostenido con un vendedor de autos.

