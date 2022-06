Condenaron a prisión perpetua al femicida de Julieta Del Pino

El fallo se conoció cerca del mediodía y satisfizo las expectativas de los familiares de la víctimas y de organizaciones feministas que desde el primer momento acompañaron la lucha para esclarecer el aberrante episodio.

"Tomé bien lo de la sentencia. Es algo por lo que venimos luchando desde hace casi dos años. Ahora el 25 de junio se van a cumplir los dos años del asesinato de Juli, así que lo vivo con muchas emociones a flor de piel. Estoy tranquila porque lo logramos", dijo a La Capital Fabiana Morón, la mamá de Julieta al finalizar la audiencia de sentencia del juicio abreviado.

Julieta Del Pino 2.jpeg

En ese contexto contó que "anoche recibí muchísimas adhesiones a través de las redes sociales y quiero agradecer como siempre el apoyo de la fiscal Susana Pepino. No tengo más que palabras de agradecimiento por cómo investigaron todo lo de Juli. Desde el día uno hicieron todo bien, la encontraron rápido y tuvimos todo a disposición. Hicieron pericias que ustedes ni imaginan, que creo que en otros casos ni se hacen y por todo eso solo tengo palabras de agradecimiento. Porque así se llegó a la prisión perpetua".

La secuencia

Respecto a los detalles sobre la macabra secuencia que utilizó Romero para dar muerte y ocultar su accionar, la madre dijo que "aún hay puntos no esclarecidos. Nunca se encontró la bicicleta y se cree que la cortó con una amoladora y luego se deshizo de esas partes al igual que la ropa, la mochila y otras pertenencias de Julieta. Cuando la encontraron enterrada ella solo tenía la ropa interior".

"Él ahora ratificó que la mató y no hizo ningún tipo de declaración. Se hicieron rastrillajes en el pueblo pero no se encontraron las pertenencias así que solo él sabe dónde las tiró. Cuando le preguntaron sobre la autoría el dijo que sí, que fue él, pero lo demás pasó a segundo plano, aunque ni me gustaría saber dónde arrojó esos elementos".

El ahora sentenciado no habló tampoco sobre el móvil del crimen. "Solo Juli y él saben qué pasó esa noche", dijo la madre y agregó que "sabemos que actuó con muchísima violencia. Cuando leían todas las lesiones que tenía Juli explicaron que la molió a trompadas y después la estranguló y la arrastró. Pero solo él y ella saben cuál fue el detonante de todo eso", explicó Morón y describió que "el hizo uso de su derecho a no declarar y asumió su culpa y la condena, pero no declaró".

El papá de Julieta, Adrián Del Pino, dijo que "ahora esperamos que esto sirva para aliviar el dolor y para que ella descanse en paz. Ella lo merece".

Producción periodística: Carlos Walter Barbarich, Gustavo Orellano y Luis Emilio Blanco