Un hombre de 56 años, identificado con las iniciales R. H. R., fue condenado a 11 años de prisión por abusar sexualmente de su propia hija menor de edad en la ciudad de Santa Fe entre enero y julio de 2018. Así lo dispuso por unanimidad el tribunal integrado por los magistrados Rosana Carrara, Leandro Lazzarini y Gustavo Martín Urdiales, en el marco de un juicio abreviado desarrollado en la capital provincial.

El abusador fue condenado como autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal calificado por el vínculo; abuso sexual simple calificado y promoción a la corrupción de menores agravada.

"Se trata de un nuevo caso en el que un padre incestuoso violó a su propia hija", remarcó la fiscal, Alejandra Del Río Ayala, para luego detallar que "los abusos fueron cometidos cuando la menor estaba al cuidado del hombre" y agregó que "en una de las oportunidades estuvo presente el hermano de la niña".

Del Río Ayala también sostuvo que las agresiones sexuales por la que fue condenado el acusado "ocurrieron en dos viviendas distintas de la ciudad de Santa Fe", para luego indicar que "la investigación se inició a raíz de una denuncia realizada por la hermana mayor de la víctima". Asimismo, hizo hincapié en que "el condenado reconoció su culpabilidad y la denunciante prestó su conformidad con la pena impuesta y con la realización de un juicio abreviado para resolver el caso".

La funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA) aclaró que "usamos sólo las iniciales del condenado para preservar la identidad de la víctima, en función de que la niña abusada es hija del hombre, tienen el mismo apellido y, por lo tanto, corresponde llevar a cabo todos los resguardos para evitar su revictimización".

En Reconquista

Por otra parte, la Justicia condenó en Reconquista a otro hombre, de 37 años, por abusar sexualmente de su hija y la de su pareja. Al sujeto, cuyas iniciales son M.A.L., se le impuso una pena de diez años al quedar probado que fue autor penalmente responsable de cinco hechos delictivos contra la integridad sexual de sus víctimas, perpetrados en esa ciudad cabecera del departamento General Obligado.

La resolución fue dispuesta por el juez Gonzalo Basualdo en el marco de un juicio donde también se abreviaron los procedimientos. En relación a los ilícitos en perjuicio de su hija, el abusador fue condenado como autor penalmente responsable de abuso sexual con acceso carnal cometido mediante violencias, amenazas y abuso coactivo o intimidatorio de una relación de autoridad con la víctima y doblemente calificado. Y además se le atribuyó el delito en concurso ideal con promoción o facilitación de la corrupción de menores agravado.

En tanto al hecho contra la hija de su ex pareja, fue condenado por abuso sexual simple cometido mediante abuso coactivo o intimidatorio de una relación de autoridad con la víctima y calificado; amenazas coactivas agravadas; lesiones leves dolosas; y amenazas coactivas.

El fiscal Sebastián Marichal, que tuvo a cargo la investigación, especificó que "los abusos incestuosos se cometieron en reiteradas oportunidades entre diciembre de 2018 y abril del año pasado, período de tiempo en el cual el condenado quedó a cargo de la víctima y de otros hijos de su ex pareja". En tal sentido, relató que "las agresiones sexuales eran perpetradas casi diariamente, mediante el ejercicio de violencia física, amenazas y aprovechando su condición de padre"".

Asimismo, indico que el condenado aprovechaba "la indefensión de su propia hija, quien no tenía a quién recurrir dado que no había otro adulto en el domicilio", para luego agregar que "la victima era forzada a mantener relaciones sexuales tanto en horario nocturno como diurno, momento en el cual el hacía que los menores se fueran de la vivienda".

Sobre el abuso en perjuicio de la hija de la ex pareja del condenado, el funcionario del MPA explicó que "fue cometido en una vivienda de Reconquista, en una fecha indeterminada comprendida entre mayo de 2014 y mayo de 2016". El fiscal explicó que "M.A.L. aprovechó que su ex pareja no estaba en la casa para agredir sexualmente a la víctima —quien al momento de los hechos era menor de edad—, abusando de la relación de autoridad". En tal sentido, expresó que "luego coaccionó a la niña para que no cuente lo ocurrido y la amenazó de muerte, además de decirle que la iba a sacar de la casa y llevarla lejos de su hogar".

Marichal sostuvo que otro de los ilícitos fue cometido el domingo 1º de julio de 2018, cuando el condenado "agredió a la víctima con un cinto y con una vara gruesa, ocasionándole lesiones en la cara y en los brazos". "Luego de lo ocurrido —añadió— la niña se fue a vivir a la casa de un familiar y el hombre también amenazó a su ex pareja diciéndole que si la menor de edad no volvía a la vivienda las golpearía a ambas".