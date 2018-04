Legisladores provinciales de Venado Tuerto junto a concejales de la ciudad se reunieron para acordar estrategias de cara a los tarifazos de luz que mantienen en vilo a un porcentaje importante de la comunidad venadense.

En la reunión se trató la situación del incremento de la tarifa de energía y la situación de la Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto (CEVT). Estuvieron presentes los concejales y los legisladores Lisandro Enrico, Oscar Pieroni y Julio Eggimann.

Los legisladores provinciales ratificaron que el poder concedente lo tiene el municipio en el caso de la electricidad, con lo cual, pese al "recurso de amparo presentado ante la Justicia, le sugirieron a los concejales locales que avancen en el nuevo contrato de concesión, más allá de la falta de voluntad de la entidad en aceptarlo", consignó el portal Venado 24.

El encuentro fue propiciado por los propios concejales que mediante una resolución votada en el recinto convocaron a los legisladores provinciales para pedirles que realizarán gestiones ante la Empresa Provincial de la Energía (EPE) en pos de conseguir financiamiento del costo de distribución de la energía hacia la Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto (CEVT) a fin de que esta última pueda financiar el pago de la energía a industrias y comercios de nuestra ciudad.

"Por supuesto el problema principal es el tarifazo que decretó el gobierno nacional, pero también hay una cuestión que es el valor agregado que carga la Cooperativa que a través de un contrato muy minimalista es imposible discernir si hay posibilidad de amortiguar los aumentos", argumentó el diputado socialista Pieroni a Venado24.

Alternativas

Agregó que "se discutió cómo se puede avanzar el Concejo en una decisión política que tienen con un borrador de contrato de concesión que ya han girado a la Cooperativa. Se charló sobre las alternativas posibles de reclamo a Nación por los aumentos y sobre las posibilidades en algunos de los factores que inciden como algunos impuestos que son facultades de ellos".

Por su parte, el senador provincial Enrico, apuntó principalmente a la falta del contrato de concesión y resaltó que "Los concejales nos plantearon sus dudas, y fuimos claro con el tema de la regulación del Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto. La nuestra no es la única cooperativa de energía de la provincia de Santa Fe y varias son superavitarias dando un servicio más barato. Acá lo que no hay en Venado Tuerto es un marco regulatorio, cosa que no pasa con Obras Sanitarias".

Resaltó además: "Lo que le acabamos de decir a los concejales es que el contrato hay que hacerlo, y por eso lamento que no haya estado el intendente en esta reunión. Acá hubo 12 años de la intendencia de Roberto Scott, y 10 de José Luis Freyre donde la concesión no se fijó".

Y remarcó, "hay que tener una ordenanza que diga, éste es el régimen tarifario, éste debe ser el plan de obra, éste es el reglamento de servicio, éste es el plan de alumbrado público, etcétera. Como tiene cualquier cooperativa que da el servicio y el poder concedente es del municipio y es quién tiene que fijar las tarifas".

En busca de acuerdos. Los legisladores y los ediles plantearon alternativas para avanzar en soluciones.