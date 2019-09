Concejales de Rufino recurren a la justicia para poder cobrar los sueldos

Concejales de la ciudad de Rufino denunciaron al intendente macrista Natalio Lattanzi por no cumplir con el presupuesto municipal vigente. Es que desde hace meses el Ejecutivo local no envía los fondos correspondientes al órgano legislativo de la ciudad, lo que pone en peligro su normal funcionamiento. La respuesta del mandatario fue contundente. "Quieren cobrar 88 mil pesos mensuales y no lo voy a permitir. Yo con mercenarios no puedo trabajar".

La concejal María Ana Menghini explicó que agotadas las instancias administrativas, al no tener respuesta ni acercamiento alguno desde la órbita municipal, en común acuerdo con el resto de los concejales decidieron recurrir a la justicia en busca de una solución. "El intendente Lattanzi no cumple con el Presupuesto de este año, enviando menos dinero del que la normativa indica, al Concejo Deliberante, al Hospital Samco, a Bomberos Voluntarios y a los Jubilados municipales, quienes también hoy analizan la posibilidad de llegar hasta la justicia".

Por otro lado y en contraposición con esto, el mandatario de Cambiemos y todos los miembros de su gabinete cobran en tiempo y forma abultadas dietas, las que anualmente suman 25 millones de pesos.

"Estamos frente a un intendente que desconoce el funcionamiento del legislativo, buscando en todo momento reducirlo y desfinanciarlo, recortando la partida, no enviando los fondos y de este modo poniendo en peligro el normal funcionamiento del sistema democrático en nuestra ciudad".

"Si no les alcanza no es tema mío"

Según Lattanzi "el presupuesto dice 5 millones anuales (para el Concejo) y estamos cumpliendo con eso, si eso no les alcanza no es un tema mío, yo retiro sólo 20 mil pesos por mes y el resto lo dejo en el municipio para la Expo Rufino. Lo que pasa es que los saqué de la zona de confort. En la vieja política la costumbre era vivir con sueldos más altos que los privados y ellos quieren eso".

Pero para Menghini "los concejales percibimos el último pago completo de nuestras dietas en el mes de abril y desde allí, se ha vuelto insostenible el caos institucional que la máxima autoridad de la ciudad generó".

Por su parte, el ex concejal de Cambiemos, Daniel Bellizza, fue duro al decir que "Lattanzi va a terminar preso por las irregularidades cometidas. Es un patrón de estancia y patotero que si no le gusta algo lo resuelve a los gritos o queriendo pelear".

Bellizza fue electo concejal de Cambiemos de la mano de Lattanzi en 2015 pero al poco tiempo abandonó ese sector político y se convirtió en un feroz detractor del mandatario municipal. Según el ex macrista "Lattanzi cobra 120 mil pesos y sus funcionarios ganan mucho dinero por estar con él. Más de 80 mil pesos, seguro", aseguró Bellizza.

Comportamiento "extorsivo"

Por su parte, el diputado socialista venadense Oscar Pieroni realizó una presentación el jueves pasado en sesión de la Cámara baja expresando su preocupación por el conflicto institucional. "Existiendo el recurso dispuesto en las partidas para el funcionamiento del Concejo y el pago de sueldos, la falta de envío de esos fondos configura un incumplimiento de las funciones por parte del intendente, con la clara intención de ocasionar un daño como represalia a decisiones políticas no compartidas por él, lo que resulta en un comportamiento extorsivo y antidemocrático", expresó. Y recordó que el artículo Nº 76 de la Ley Orgánica de Municipios determina que se considerará como subvertido un régimen municipal cuando exista "entre los departamentos Ejecutivo y deliberativo un estado de conflicto que haga imposible el régimen municipal".

Estos conflictos se han sucedido en el pasado reciente, como lo prueba la declaración Nº 35.597, aprobada por Diputados el 29 de noviembre de 2018, en la que se manifestaba preocupación "por el conflicto suscitado entre el Departamento Ejecutivo Municipal y el Concejo Municipal de la ciudad de Rufino, en torno a la no entrega de información solicitada por la Comisión Investigadora creada por Resolución N.º 006/2018 en el seno del órgano legislativo".

"Ante este escenario y como representantes políticos, es imprescindible interceder para que se extremen los recursos de modo de encontrar una rápida y eficiente solución al conflicto sin llegar a medidas extremas", concluyó Pieroni.

Mercenarios

El intendente Natalio Lattanzi se refirió al conflicto que lo enfrenta con el legislativo rufinense, donde los concejales le reclaman que transfiera más fondos al Concejo, y sostuvo en una radio de Venado Tuerto que "ellos pretenden que yo les dé 8 millones (al año) y no se puede, porque no hay 3 millones más para sacarle a los vecinos. Ellos se quieren regular un sueldo de 88 mil pesos por mes, son unos mercenarios que quieren vivir de la política".

En cuanto a las críticas que recibe de parte de los ediles, afirmó que «saben que soy medio calentón y me quieren hacer pisar el palito, pero no han tenido suerte. Pretenden otorgarme aumentos de tasa a cambio de que yo les dé más presupuesto; este año nos dieron solo 2 por ciento de aumento. Quieren cambiar figuritas».

Para echar más leña año al fuego, Lattanzi dijo que "se gobierna una ciudad pensando en el bien de la gente y en el interés común. Yo con mercenarios no puedo trabajar. Yo estoy dispuesto a ir preso si me comprueban algo, yo llegué para trabajar para la gente, eso es lo que no entienden los concejales», subrayó Natalio Lattanzi.

