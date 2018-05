Mientras tanto, desde la Unió Obrera Metalúrgica, el abogado Pablo Cerra indicó ayer a La Capital que a partir de "las conversaciones iniciadas con grupos inversores se vislumbra un mejor horizonte hacia un proyecto perdurable y sustentable en el tiempo". No obstante, advirtió que "en el mientras tanto estamos abocados a exigir dinero para los trabajadores porque con buenas noticias no se come".