Presidentes comunales justicialistas denunciaron que sus gestiones debieron abordar el costo de combustible de las ambulancias del sistema sanitario provincial debido a que desde junio se cortó la Tarjeta Visa Flota, que se usaba para esos fines, en virtud de que la provincia no paga desde entonces. "Esto no es justo, solamente estamos pidiendo lo que nos corresponde y que la provincia se haga cargo de lo que le toca por los Samcos", se quejó en conferencia de prensa el presidente comunal de Santa Rosa de Calchines, Carlos Kaufmann. El jefe comunal fue el vocero de sus pares del PJ y aseguró que "el sistema de Salud es una bomba de tiempo", que "hasta ahora se sostiene solo por el esfuerzo de las autoridades comunales".

En conferencia de prensa, junto al presidente del Partido Justicialista, Ricardo Olivera; la diputada nacional, Silvina Frana; los diputados provinciales Leandro Busatto y Patricia Chialvo, las autoridades comunales justicialistas expusieron problemas históricos en los Samcos y otros nuevos. Los dirigentes de Colonia Aldao, Hugo Michelini; San Martín Norte, Adrián Scozzina; Llambi Campbell, Adrián Tagliari; Arroyo Leyes, Eduardo Lorinz; Pavón, José Antonio López; y Daniel Siliano de Acebal conrmaron lo dicho por Kaufmann y remarcaron que "en cada localidad del interior —gobernada o no por el PJ— se repiten los problemas y que "se bajó la orden a los Samcos de atender solo las urgencias".

"El ministro de Economía (Gonzalo Saglione) dijo este domingo que Santa Fe tiene una economía sana y que entrega servicios de calidad en Salud y Educación. Eso no es cierto. También queremos advertir, sobre lo que dijo el ministro de Gobierno (Pablo Farías) respecto de no iban a poder ayudarnos a los municipios y comunas ante la grave crisis económica que vivimos porque se iba «a privilegiar el gasto en Salud y Educación», lo cual, evidentemente tampoco es cierto", lamentó Kaufmann.

"No pedimos una ayuda extraordinaria de la provincia, sino que nos paguen lo que nos adeudan, ya que se nos está haciendo cargo de los gastos del sistema de Salud que el Estado provincial no cubre", resumió. El vocero aseguró que el sistema de salud "es una bomba de tiempo" y que en los Samcos funcionan "por el esfuerzo que hacen sus comunidades, en especial sus Comunas".

"No es justo que los municipios y comunas tengamos que hacernos cargo del sostenimiento de los Samcos, porque el artículo 18 de la Constitución Provincial dice que fundamentalmente es el Estado el que debe sostener la salud pública y lo estamos haciendo nosotros". Aseguró que "hubo una comunicación de Salud a los Samcos, y obviamente éstos nos los dicen a nosotros, que no hay más fondos para el combustible de las ambulancias. Es escandaloso. Lo cubrimos nosotros porque no podemos permitir que no se puedan trasladar los pacientes que lo necesitan. Sería bueno que al menos nos paguen las deudas de la provincia con los municipios y comunas ya que nos estamos haciendo cargo de esos gastos", reclamó.

A modo de ejemplo, Kaufmann dijo que la Comuna de Santa Rosa de Calchines aporta cada mes unos 200 mil pesos al Samco para mantener guardias médicas y comprar medicamentos. Ahora se agrega además el combustible. Esto no es sostenible", afirmó. Destacó que la provincia solo le giró al Samco de esa localidad, del departamento Garay, unos 36 mil pesos. Dijo que San Martín Norte recibe nueve mil pesos por mes y Llambi Campbell, 10 mil. Subrayó que "a las personas de nuestros pueblos que vienen al Cemafé a atenderse los mandan con órdenes de medicamentos con las que luego van a los Samcos. Entre ellos, anticoagulantes que valen 100 mil pesos o medicamentos oncológicos que cuestan 300 mil. Difícilmente podamos cubrir esa demanda. Esta situación se seguirá agravando y queríamos que se conozca porque los funcionarios muestran una realidad que no existe".

Olivera recordó el caso de una ambulancia de Gobernador Crespo, 155 kilómetros al norte de la capital provincial, que tras llevar un paciente al hospital debió cargar combustible con dinero del chofer, porque "estaba cortada la Tarjeta Visa Flota del 107 de la provincia".

"Hay numerosos Samcos y hospitales que están atendiendo solo urgencias, no el resto de las dolencias. Eso quiere decir que te tenés que estar muriendo para que te atiendan", graficó Kaufmann. Luego, expresó que "hay Samcos que funcionan bien, que están bien administrados, como el de Santa Rosa de Calchines, y que ahora reciben pacientes de otras localidades donde los centros de salud solo atienden urgencias. Así, en mi localidad, pasamos de cien consultas diarias a 250, porque vienen de San José del Rincón y de Cayastá donde no los atienden".

"A las municipalidades y comunas nos adeudan el Fondo de Obras Menores desde hace tiempo, en el mejor de los casos desde 2017, y el de Financiamiento Educativo desde el año pasado. No es justo que, mientras tanto, la provincia esté pagando subsidios a clubes privados y no se atiende la salud", afirmó. Y tras una consulta, describió que "sabemos que hay un subsidio al Jockey Club de Santa Fe de un millón de pesos, que proviene de un programa del Ministerio de Desarrollo que tiene que atender situaciones de vulnerabilidad social" (Ver aparte).