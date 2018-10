Comprometedor audio de dos de los imputados

En el marco de la investigación de la megaestafa inmobiliaria perpetrada en el sur provincial, con epicentro en la ciudad de Venado Tuerto, salieron a la luz en medios de la región una serie de conversaciones mantenidas entre al menos dos de las 14 personas que ayer enfrentaron la audiencia imputativa en los Tribunales venadenses.

Así, los pesquisas detectaron una llamada que quedó registrada en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) como "CD 4 / B-11004-2016-12-05-095153-31". En ese registro, María de los Angeles S., una de las mujeres detenidas el miércoles, dialoga con el conocido penalista venadense Antonio Di Benedetto e involucran a Raúl Jaime, un gestor de Rosario, en una de las 32 maniobras delictivas imputadas.

La transcripción de un tramo de esa conversación es la siguiente:

EM_DASHMarías de los Angeles S.: Chacón dice que vende todo eso, pero el terreno ese no. Ese no es de él. Se la tiró a varias inmobiliarias, así que yo también se la tiré a ver qué dice el inversor. Yo no sé por qué puso el cartel. Lo tendría que haber puesto más acá.

EM_DASHDi Benedetto: Bueno, me voy a hablar con el inversor ahora.

EM_DASHMarías de los Angeles S.: Antonio, te hago una pregunta. ¿Está escriturado eso?.

EM_DASHDi Benedetto: Sabés lo que pasa. Había un tipo que no nos daban los años. ¿Te acordás que tenía que tener como 100 años? Había un problema ahí. Pero estoy en eso. Jaime viene el sábado (a Venado Tuerto) y vamos a armar todo.