Chovet: alerta por el presunto vuelco de químicos en la calle

Un grupo de vecinos de Chovet denunció que en una zanja detectaron fuertes olores a la par de observar peces muertos y no descartan que tenga que ver con la limpieza de aplicadores de agroquímicos. Al parecer, aunque no se sabe el origen, se limpiaron aspersores o recipientes con agua que luego fue vertida a una cuneta sobre calle Argentina, y recorrió centenares de metros. Los vecinos no descartan realizar una denuncia penal y piden urgentes medidas.

Chovet es una localidad de 2.500 habitantes ubicada en el departamento General López, a unos 130 kilómetros de Rosario. Es básicamente agropecuaria, aunque también se destaca por la industria metalúrgica o de talleres textiles.

Días atrás, un grupo de vecinos del barrio Roca comenzó a postear fotos en redes sociales en donde se puede observar claramente cómo las aguas de una cuneta ubicada sobre la avenida Argentina presentaban un color blanco. Y aunque no lo registraba la imagen, denunciaban un olor insoportable, "como a veneno que usan en el campo".

Cristian Bazán relató que "vimos agua blanca con mucho olor y detectamos algunos pequeños peces muertos. Es realmente un peligro que se limpien los fumigadores y se arroje el agua a la zanja porque en esta zona hay muchos chicos que juegan y a veces van hasta ese lugar para recoger una pelota o pescar".

Según Silvia Stella, "los vecinos comenzaron a sentir un olor horrible y a secárseles las gargantas. Fueron hasta el canal o zanja y vieron que estaba completamente blanca. Fuimos a denunciar el caso y nos prometieron que van a analizar el agua". Esperemos que eso suceda para nuestra tranquilidad.

En la zona funciona una cerealera perteneciente a la Cooperativa Agropecuaria de Elortondo. Es decir, sobre la mano donde está la cooperativa estaban las aguas pestilentes, aunque no hay evidencias de que ese establecimiento haya arrojado glifosato (de ese producto hablan) a la cuneta. Se estima, aunque no hay certezas, que pudieron haber sido otros productores que manipulan agroquímicos.

"Nosotros les decimos que limpien (máquinas y recipientes) en el campo y no en el pueblo. Y mucho menos que arrojen el agua a la cuneta porque eso se propaga por toda la avenida", dijo Bazán.

"Dueños de la pelota"

Hay que destacar que en pueblos como el de Chovet no es fácil "ir de punta" contra productores agropecuarios "por más que tengas toda la razón del mundo como en este caso. Son los dueños de la pelota y se hace cuesta arriba criticar algo", afirmó un vecino lindero a uno de los productores que limpia su fumigador en su galpón ubicado en el ejido urbano.

Tanto en Chovet como en otras localidades pequeñas de la provincia no hay controles férreos de fumigadores y hasta es bastante común verlos deambular por las calles. Sin contar que hay varios productores que poseen galpones en el mismo pueblo y lavan allí sus equipos. "Hay muy pocos controles y algunos se manejan como si les importara poco y nada el vecino", dijo una vecina en estricto off.

"Les decimos a los productores que limpien máquinas y recipientes en el campo, y no en el pueblo"