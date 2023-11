Choferes de colectivos de media distancia, en estado de alerta por falta de pago de salarios

Desde la UTA Rosario llamaron a los empresarios a cumplir con las obligaciones. Si el martes no hay novedades, el miércoles podrían ir al paro.

Los choferes del transporte de media distancia nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) se declararon desde este viernes en estado de alerta ante la falta de incumplimiento en el pago de los salarios correspondientes a octubre. " Hacen caja con los subsidios y hasta que no está el dinero no afrontan los compromisos" , protestó el titular de la UTA Rosario, Sergio Copello, respecto a este conflicto gremial que acarrean los choferes de media distancia desde la pandemia de coronavirus a la actualidad.

El gremialista recordó que los empresarios del sector les adeudan a los colectiveros los haberes correspondientes a octubre y que la excusa que sostienen los empresarios de esas líneas interurbanas es que no pueden afrontar el pago de los salarios por la demora en la llegada de los subsidios, tanto de Nación como de provincia.

"La situación es siempre la misma: hacen caja con los subsidios y hasta que no está el dinero de la recaudación no afrontan los compromisos", apuntó Copello para preguntarse: ¿No se toma más de manera contable la recaudación?"