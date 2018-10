Charla sobre política y Justicia en Timbúes

La Comuna de Timbúes organizó una charla con la presencia como disertante del prestigioso analista político Enrique Zuleta Puceiro que se denominó "Política y justicia en la Argentina actual", contando con la presencia de Rafael Gutiérrez, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia.

En el auditorio del gremio de Aceiteros se dieron cita más de cien personas entre las que se encontraban el senador provincial Armando Traferri, el diputado provincial Ariel Bermúdez, y los jefes comunales Leonardo Bagnasco (de Berabevú) y Alberto Copari (Los Cardos).

El presidente comunal de Timbúes, Amaro González, aseguró que "los timbuenses estamos muy contentos de poder contar nuevamente en nuestra localidad con la presencia del presidente de la Corte Suprema y del prestigioso analista político Enrique Zuleta Puceiro".

El jefe local no dejó pasar la oportunidad de hacer una manifestación política ante todo el público: "Yo sé que él se molesta pero le pido disculpas, sigo creyendo y cada vez estoy más convencido que el futuro gobernador de la provincia de Santa Fe debe ser el Rafael Gutiérrez, por lo que significa en la provincia y en el país, por su tarea en el Poder Judicial, por su lucha desde la Justicia contra la inseguridad, y su profunda sensibilidad social. Es una decisión personal que debe tomar el doctor Gutiérrez, pero yo como muchos presidentes comunales, intendentes y legisladores estamos esperando que entre todos podamos convencerlo por el bien de nuestra provincia".

Por pedido de González y pese a que no estaba previsto que hablara, Gutiérrez expresó: "Agradezco la invitación que me hizo el presidente comunal y de poder participar de una charla de un amigo como el prestigioso analista político Enrique Zuleta Puceiro". Agregó que "desde que me inicie en el Poder Judicial, hace más de 40 años en Vera, me enseñó a conocer territorio y la realidad de cada una de las localidades, porque si queremos hacer justicia no podemos vivir en un frasco, los jueces tenemos que ayudar a la paz social y al Estado de derecho, y como miembro de un poder (del Estado) voy a estar presente siempre en este tipo de evento cuando me inviten porque es mi deber moral escuchar y acompañar a la gente".