Chabás: vuelve la Fespal y esperan más de 60 mil visitantes

El acto inaugural está previsto para las 17 y fue confirmada la presencia del ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, entre otras autoridades provinciales, además de funcionarios locales así como de la región y representantes de instituciones intermedias.

La entrada es gratuita y el público tendrá a disposición una amplia oferta de productos, especialmente del rubro alimenticio, que podrán adquirir a buenos precios. También habrá un patio de comidas a cargo de clubes y escuelas de la localidad que destinarán lo recaudado a la atención de necesidades.

Y como plato fuerte se anunciaron una serie de espectáculos musicales entre los que se destacan las presentaciones de la banda Los Caligaris, que actuará este sábado, y del grupo Destino San Javier, que saldrá a escena el domingo el cierre de la feria que promete ser una fiesta.

Todo está preparado para que la región viva y comparta un lindo fin de semana en familia o entre amigos. Para los más pequeños funcionará un parque de diversiones con juegos gratuitos y también estará el circuito educativo de la Agencia Provincial de Seguridad Vial para que lo transiten recreativamente como si estuvieran en una vía pública real con calles, sendas peatonales, semáforo y demás señales de tránsito.

El predio ferial también reunirá artesanos de diversas regiones y será escenario de una exposición de autos antiguos, además de contar con espacios para la maquinaria agrícola y otros sectores vinculados al comercio y los servicios.

“Tenemos expectativas en repetir el éxito de la edición anterior que fue desarrollada en 2019 con una fuerte presencia de público”, dijo a la Capital el jefe comunal de Chabás y presidente de la Asociación Civil Fespal, Lucas Lesgart.

Asimismo, el mandatario local sostuvo que “la reanudación de esta muestra, después de dos años de no poder realizarla a causa de la pandemia, se convertirá en un reencuentro para los emprendedores en el marco de un espacio que no solo los referencia sino que apuesto a potenciar sus actividades”. “Confiamos en el acompañamiento de la gente que seguramente se acercará para disfrutar de este acontecimiento que genera un impacto positivo en nuestra localidad y la región”, añadió para luego señalar que "Fespal es una muestra que se caracterizó históricamente por ofrecer productos cuyos precios son accesibles, lo cual es un plus para que el público tenga la posibilidad de comprar, además de divertirse y pasar un buen momento".

Si bien esta nueva edición de Fespal había sido suspendida inicialmente por cuestiones de orden financiero, como dio cuenta oportunamente este diario, finalmente se logró revertir la medida luego de un encuentro donde la provincia ratificó su respaldo.