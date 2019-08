Chabás, otro foco de conflicto por retrasos en el pago de sueldos

Los trabajadores comunales de Chabás iniciaron ayer un plan de lucha con paro de actividades y movilización para reclamar el pago de atrasos salariales.

La medida de fuerza arrancó a media mañana e incluyó un corte de tránsito que se extendió hasta al mediodía sobre un tramo de la Ruta Nacional Nº 33.

"Vamos a seguir con la protesta hasta que los empleados terminen de cobrar el total de lo adeudado", indicó ayer a La Capital el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales y Comunas Adheridas, Walter Britos, al finalizar la primera jornada de la medida que continuará la semana próxima con paros diarios de dos horas en los lugares de trabajo.

Así fue resuelto en una asamblea desarrollada en el corralón comunal que ayer fue el punto de partida de la movida que culminó con el ruidoso corte de ruta.

Allí los trabajadores comunales chabasenses recibieron un fuerte acompañamiento de representantes gremiales de la regional sur, que además de Casilda integran Firmat, Venado, Rufino y Roldán.

Tras la desconcentración quedó flotando en el ambiente la expectativa de que el gobierno local abone a principio de la semana venidero el saldo que aún le resta cancelar para normalizar la situación.

Britos explicó que "los trabajadores vienen cobrando fuera de término y a cuenta gotas los haberes del mes anterior y, si bien fueron depositados otros 300 mil pesos, aún queda un 12 por ciento para cancelar la deuda. Por eso mantendrán la medida de fuerza.

No obstante el dirigente aclaró que la medida llevada adelante ayer "no es solamente para exigir el pago de los haberes comunales en Chabás, sino un llamada de atención al gobierno provincial para que asista financieramente a todos los municipios y comunas santafesinos que estén en crisis y con serias dificultades para pagar sueldos".

Britos expresó la preocupación "por lo que pueda suceder en los meses venideros, ya que las comunas y municipios aducen tener problemas para pagar sueldos porque se cayeron sus ingresos y aumentaron los costos a causa de la inflación, aunque también sabemos que hay casos de administraciones que gastaron para las elecciones más de la cuenta en obras y ahora no tienen plata. Tal vez esto —añadió— no hubiese pasado de no ser éste un año electoral".