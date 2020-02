Las autoridades de Ceres y los representantes del Sindicato de Trabajadores Municipales volvieron a verse las caras ayer en el Ministerio de Trabajo, en el marco de la conciliación obligatoria dictada por la cartera laboral a raíz del despido de 44 empleados, que pese al diálogo que comenzaron a mantener gobierno y gremio, sólo cobraron sus haberes en forma parcial.

El cónclave se desarrolló ayer en las oficinas del ministerio en la capital provincial. Esta vez, además de los representantes legales, se hizo presente en nombre del municipio su secretario de Gabinete, Guillermo Cravero, lo que se interpretó como un gesto dialoguista de parte de la autoridad.

No obstante, la representación patronal ratificó la revisión de los 44 nombramientos que tuvieron lugar el año pasado en la planta municipal, y que la pretensión de retrotraer la situación a antes de esa determinación es intervenir en una decisión que es legítima atribución del municipio.

Desde la Sitram, en tanto, se ofreció un informe de la situación desde la óptica gremial, insistieron con que los trabajadores despedidos, si bien volvieron a sus puestos al dictarse la conciliación, no se les fueron asignadas tareas, y que el municipio "no abonó totalmente los haberes de enero conforme lo estableció la cartera laboral".

Ante esta situación, el gremio decidió comenzar con medidas de fuerza el lunes, pero depuso esa actitud por pedido de las autoridades provinciales y esperará tres días más, hasta el miércoles próximo, en que las partes volverán a la mesa de negociaciones. "Vamos a ser tolerantes y esperaremos, como nos pidió el Ministerio", le dijo a LaCapital Antonio Ruiz, secretario general de Sitram. "Si entre el lunes y el miércoles se abona la totalidad de los haberes, entonces podremos sentarnos a discutir la cuestión de fondo", que es la legitimidad o no de los 44 nombramientos.

Según consignó el gremio, los funcionarios de la cartera laboral dejaron plasmado en el acta de la audiencia "el exhorto al gobierno municipal a que se ajuste a la conciliación obligatoria en todos sus términos, y que en la próxima audiencia del día miércoles 12 de febrero concurran con los recibos de sueldos de los 44 trabajadores".

El derrotero

El dilatado conflicto en la Municipalidad de Ceres se desató cuando las autoridades dispusieron la cesantía de 44 empleados, entre ellos 27 mujeres, y la revisión de esas designaciones.

Ante esto, el ministerio llamó en tres oportunidades a audiencia, pero las autoridades no comparecieron. La situación mereció la intervención de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de Santa Fe (Festram), que amenazó con provincializar el conflicto e incluso buscó el apoyo de las organizaciones confederadas (CGT, CTA) de la provincia para visibilizar la problemática y hacerla multisindical.

Así, el domingo 2 de febrero el movimiento obrero santafesino representado en distintas centrales expresaron su repudio por la situación generada en la ciudad, expresaron la solidaridad con los despedidos y reclamaron la urgente intervención del Ministerio de Trabajo.

Al día siguiente, la cartera laboral dictó la conciliación obligatoria y sentó a las partes el martes pasado. Allí, municipio y gremio fijaron sus posiciones y se pasó para una nueva reunión, que se llevó a cabo ayer. La historia sigue.

Ciudad "arrasada"

Mientras tanto, La intendente de Ceres, la radical Alejandra Dupouy, responsabilizó de manera directa a su antecesor, Camilo Busquets, de dejar "una bomba de tiempo que, lamentablemente, estalló". La funcionaria culpó a su antecesor de nombrar el año pasado a 44 personas, muchas de ellas tras ser derrotado en los comicios.

Tal como lo publicó LaCapital en su edición on line del jueves, Dupouy (FPCyS) esos nombramientos "representan más del tercio del número histórico de empleados de esa ciudad, que entonces contaba con 126. Y ahora, con 170, la situación para las nuevas autoridades es inviable debido a que no se puede pagar ni sostener esa cantidad de empleados", disparó.

Pero no fue el único planteo, ya que a esta situación, la mandataria le sumó "una deuda de 50 millones de pesos", que le habría dejado el anterior intendente, además de "un parque de maquinarias obsoleto, deteriorado. Ceres es una ciudad en llamas. Nos dejaron una ciudad arrasada en cuanto a obra pública. La ciudad parece un basural. A cincuenta días de haber asumido, todavía no podemos llegar a algunos barrios a juntar los residuos porque las máquinas se rompen, no funcionan", acusó la mujer.

Ceres es una de las ciudades santafesinas con problemas financieros y dificultades en los pagos, situaciones que se manifestaron también en otros puntos de la geografía santafesina.

En una reunión que mantuvieron dirigentes de la Festram con el secretaría de Integración y Fortalecimiento Institucional de la provincia, José Luis Freyre, se analizaron, entre otros, los casos de los casos de Casilda, Maciel, Funes y Coronda (ver nota aparte). Aunque el de la ciudad el más fuerte es el de la ciudad del departamento San Cristóbal.