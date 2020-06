Ceres es estigmatizada por dos casos de Covid-19

Ceres pasó a estar en la mira de municipios y comunas del departamento San Cristóbal desde el momento en que se confirmó el primer caso de coronavirus en esa ciudad, un camionero que además contagió a la esposa. La preocupación a un efecto contagio llevó a medidas extremas en algunas localidades y el senador departamental Felipe Michlig alertó sobre esta situación. "Estamos trabajando para no estigmatizar a los habitantes de Ceres", dijo el legislador a raíz de la prohibición de no dejarlos ingresar en localidades vecinas.

El departamento San Cristóbal no tenía contagios hasta que el martes se confirmó el positivo del camionero. Villa Trinidad, Hersilia y San Guillermo, por ejemplo, prohibieron el ingreso de toda persona de Ceres, aunque en algunos casos terminaron aclarando que sólo se impide a los que no cumplen tareas esenciales. "Si bien existe la autonomía municipal o comunal, y es lógico que cada intendente o presidente comunal quiere que su comunidad siga sin portadores del virus, de esto salimos entre todos", planteó Michlig.

"La única forma de seguir es trabajando en conjunto, más en un departamento como el nuestro que venía de casi 90 días sin el virus, y no estigmatizando. No todos los habitantes de Ceres están contagiados. Son dos los casos, y puede ser alguno más. Pero el resto de la población no va a tener inconvenientes a partir de las medidas de aislamiento", sostuvo.

"En algunos lugares no pueden ingresar los habitantes de Ceres, y tampoco los de Hersilia y de localidades de Santiago del Estero, como Selva. Estamos trabajando para no estigmatizar a los habitantes de Ceres", planteó el senador sobre la realidad que se vive en el noroeste de la provincia.

Michlig resaltó que no todos actuaron igual. "El intendente de la cabecera departamental (Horacio Rigo, de San Cristóbal) se solidarizó con Ceres y aclaró que no tenía ninguna medida restrictiva para el ingreso de sus ciudadanos, siempre que cuenten con el permiso para circular, y pese al pedido de concejales justicialistas de que se hiciera lo contrario", señaló.

"El lunes tuvimos una reunión del Comité de Defensa Departamental en Ceres, que fue la primera ciudad (de la provincia) que entró en aislamiento (por un caso en Selva, Santiago del Estero). Hablamos de que estábamos libres del virus, salvo que algún vecino se contagie en otro lado o venga alguien de una zona con circulación. Y al día siguiente pasó lo del transportista que viaja todas las semanas a Buenos Aires", señaló.

El legislador dijo que "a partir de este caso positivo se llevó un procedimiento de reconstrucción de todos los contactos que había tenido no sólo en Ceres sino en la zona donde estuvo repartiendo mercadería. Se procedió al aislamiento preventivo y al hisopado de algunos, que continuará mañana (hoy)".

El secretario adjunto de Salud de la provincia, Jorge Prieto, informó ayer que en Ceres son 21 las personas aisladas en domicilio por contacto con el primer caso, otras 5 se encuentran en un centro de aislamiento y una más permanece en el hospital de la ciudad.