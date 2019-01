Casilda volverá a marchar contra los tarifazos

Ante el descontento social por el reciente aumento en las tarifas de servicios públicos la Multisectorial Casilda recogió el guante y prevé convocar a una movilización para repudiar la medida y exigir cambios en las políticas económicas de "ajuste" implementadas por el gobierno nacional. La organización busca visibilizar el estado de preocupación y malestar que genera en la ciudad y la zona esta nueva suba fundamentalmente al precio de la luz y el gas, lo que sacudirá aún más la ya castigada y frágil economía hogareña así como a comercios e industrias que desde hace tiempo se esfuerzan por mantenerse en pie.





Si bien el año pasado esta ciudad cabecera del departamento Caseros fue sede de una movilización y diversas acciones "contra el tarifazo" ahora se busca abrir el juego y sumar adhesión regional a la convocatoria.

"Vamos a convocar a instituciones de la ciudad y la zona para llevar adelante una masiva movilización de protesta ante esta situación que atenta contra la ciudadanía", explicaron a LaCapital Tomas Morales y Daniel Scopetta,en representación de la Multisectorial Casilda.

Si bien aún no fue definida la fecha, la idea que prima es realizar la movida más cerca de fin de mes para asegurar una mayor participación y acompañamiento. "Pese a que es una época del año que no ayuda vamos a trabajar para que la convocatoria sea lo más amplia posible y refleje la disconformidad de la gente contra estos aumentos tarifarios indiscriminados y que muchos ya no podrán pagar", coincidieron en señalar.

La decisión de la Multisectorial Casilda surgió de una asamblea donde trató el tema cuestión en sintonía con el plan de lucha del Frente Nacional Sindical que impulsó una serie de marchas antitarifazos en diferentes puntos del país y de las cuales la primera tendrá lugar mañana en Buenos Aires hacia el Congreso de la Nación.

Aunque se persiga la misma finalidad en Casilda se apunta a diferenciar la movida local y zonal de la nacional. Y a esa actividad además se intentará sumar otras que surjan del consenso con la vista puesta en beneficio de la comunidad en su conjunto.

En tal sentido el espacio apeló al estado de alerta y movilización con el convencimiento que "la única solución es que el pueblo esté unido y organizado", como resaltó en un comunicado que difundió ayer.

En ese marco, destacó sus consignas de lucha tendiente a "proteger a los usuarios de los embates a sus economías"; "la defensa del salario de los trabajadores", "para detener el saqueo a nuestros jubilados" y "en contra de políticas que destruyan las pymes y el empleo".

Este último punto tiene un fuerte anclaje y significado en Casilda y la zona ya que, como dio cuenta en varias oportunidades este diario, es cada vez más evidente la crisis que golpea a gran parte del entramado productivo y comercial.

Esto afecta especialmente al sector de la agroindustria, que sigue tambaleando y ya acusó despidos, suspensiones y reducciones de trabajo en varias fábricas para hacer frente al complejo panorama que pone en riesgo centenares de puesto de trabajo, algo que ya nadie ignora, más incluso después de reclamarse a Nación medidas que no llegan.

Desde Casilda, como publicó en su momento este medio, la Intersindical local pidió, aún sin éxito, una reunión con el Ministro de Producción de la Nación, Dante Sica, para evaluar la situación y solicitar la instrumentación de medidas para que al menos amplíe el otorgamiento de Repros para ayudar a las empresas a hacer frente al pago de haberes y evitar posibles cierres.

La sensación de intranquilidad e impotencia seguramente quedará reflejada una vez más en el foro en defensa de la producción y el empleo que se anunció para el próximo mes en Casilda donde se elaborará una estrategia común en busca de respuesta a la crisis.

La difícil situación económica, productiva y laboral que atraviesa la región espera de soluciones que parece esta cada vez más distante mientras un nuevo "tarifazo" vuelve a agitar las aguas.

Antecedente

La movida que impulsó la Multisectorial en 2018 no logró revertir los aumentos, pero fue disparadora de reuniones con compañías de servicios, donde los usuarios plantearon inquietudes a resolver. Se logró así una fuerte presión para garantizar el suministro eléctrico y evitar cortes a familias vulnerables, y la firma Sapem, con mayoría accionara es del Estado local, se comprometió a agotar todas las posibilidades de pago para no interrumpir el servicio de gas.