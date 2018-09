Casilda marchó y reclamó medidas en favor del trabajo

Una numerosa movilización fue la postal más elocuente del éxito que tuvo ayer en Casilda la jornada de protesta convocada a nivel regional contra el modelo económico del gobierno nacional y en defensa de la producción y el trabajo. La ciudad cabecera del departamento Caseros se convirtió en escenario del descontento de distintos sectores que pararon y ganaron la calle para decir "basta" a las políticas de "ajuste" que "afectan los intereses de las mayorías populares".





Hubo un reclamo unánime por la reapertura de paritarias debido a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios ante la escalada inflacionaria. Y también abundaron críticas al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el tarifazo en los servicios públicos y otras medidas que están afectando el entramado de la economía local y zonal cuya peor cara se vio reflejada en el cierre de algunos comercios y establecimientos fabriles que se tradujeron en despidos y necesidades sociales.

Los manifestantes comenzaron a concentrarse tras ser desobligados de sus lugares de trabajo para sumarse a la ruidosa movida que tuvo una fuerte participación de docentes, obreros metalúrgicos y municipales, entre otros gremios que también aportaron su presencia como ATE, Sutracovi, Luz y Fuerza, Petroquímicos y Coad además de representantes de organizaciones políticas, sociales y estudiantiles.

No menos protagonismo tuvieron pequeños y medianos chacareros que hasta movilizaron un tractor para hacer aún más contundente el acompañamiento que Federación Agraria Argentina (FAA) comprometió a la protesta impulsada por la Intersindical Casilda a través de su recientemente creado Foro en Defensa del Trabajo y la Producción.

Y aunque sin una adhesión institucional por parte de la entidad que los agrupa no paso desapercibido el apoyo por parte de comerciantes que cerraron sus negocios para saludar y aplaudir a los manifestantes mientras avanzaban por la céntrica calle Buenos Aires tras partir desde su intersección con 25 de Mayo hacia la Plaza de los Mástiles donde se realizó el acto de cierre.

La movilización

La gruesa columna fue encabezada por referentes de la organización convocante que portaron una pancarta identificatoria que formó parte del despliegue de carteles, pecheras y banderas de distintas agrupaciones participantes, algunos con mensajes afines a la convocatoria.

El sonar redoblantes y la voz que se escuchaba arengar la marcha desde un auto parlante potenciaron el clima de fervor en un marco de "unidad" que renovó el espíritu de "resistencia y lucha" con el que hace unos meses organizaciones gremiales marcaron el camino.

Reclamo unánime

La manifestación también contó con la presencia de representantes del arco político local entre los que se destacaron concejales de distintos sectores y fundamentalmente el intendente, Juan José Sarasola, quien incluso abrió la lista de oradores en el acto central luego de recibir para ser entregado a autoridades y legisladores nacionales un duro documento consensuado por la Intersindical Casilda y FAA y que fue leído por el delegado de Sutracovi, Néstor Farías.

El mandatario casildense de extracción radical y encuadrado dentro del Frente Progresista Cívico y Social reconoció "las preocupaciones" que está generando la critica coyuntura en las administraciones municipales y comunales tras admitir que "cuando en marzo discutimos paritarias salariares nunca pensamos que hoy estaríamos en esta difícil situación".

Asimismo, achacó al gobierno nacional que "cuando sólo se piensa en los números el costo social es alto y los problemas no se solucionan". Y sugirió a los legisladores oficialistas y opositores que al tratar el presupuesto para 2019 apunten a la reactivación de la economía "pensando" en el interés colectivo para que "el peso (de las crisis) no recaiga sobre las mayorías".

A su turno, Emiliano Scopetta, en representación de ATE, valoró que se sumen otros sectores a la protesta lanzada desde el sindicalismo, lo que "demuestra que este ajuste nos está afectando cada vez más" para luego indicar que las políticas macristas "benefician solamente a las agro exportadoras, bancos y fondos especulativos que son los sectores a los que habría que sacarles para redistribuir" sus riquezas.

Por su parte, el secretario general de la UOM Casilda, Juan Storlini, describió el complejo panorama del sector al asegurar que "cada día tenemos más trabajadores despedidos o suspendidos" y exigió al gobierno que "reabra paritarias porque mientras sigue creciendo la inflación todos alimentos no paran de aumentar lo suba de los salarios no fue más del 20 por ciento". Y en esa línea vaticinó "un fin de año complicado si el gobierno no cambia el rumbo económica" y criticó la actitud de algunos industriales casildenses que "amenazaron a sus empleados con quitarle el premio por presentismo si venían a esta marcha cuando, en realidad, ellos también tendrían que estar aquí".

Apoyo desde el Cordón

La movida además recibió el espaldarazo del sector gremial del cordón industrial del Gran Rosario a través del dirigente del Sindicato Unico de Trabajadores Químicos y Petroquímicos de Fray Luis Beltrán, Daniel Santillán, quien indicó que "nadie se salva solo; el camino es la unidad y la calle" tras rescatar en tal sentido el alta acatamiento que tuvo la semana pasada el paro organizado por la CGT San Lorenzo y del que también dio cuenta La Capital.

Por FAA hablo un representante de la juventud, Javier Maldonado, quien en un encendido discurso fustigó las políticas de Cambiemos al indicar que "favorecen únicamente a los pooles de siembra mientras los pequeños chacareros seguimos desapareciendo" mientras que diferenció a la entidad federada de los intereses que representa la Sociedad Rural y a cuya institución "le decimos no a la unidad", subrayó.

También hablaron los referentes locales de Coad, Néstor Testoni; de Luz y Fuerza, Alejandro Fiorentini; de la Corriente Clasista y Combativa, Daniel Scopeta; y el secretario general de los trabajadores municipales de Casilda, Walter Britos. Mientras que el cierre estuvo a cargo del titular de Amsafé Caseros, Armando Yualé, quien, entre otras consideraciones, advirtió que "esta no será la última marcha" para finalmente convocar a "sumarse, aportar un grano más de arena, y buscar las fuerzas necesarias para torcer el rumbo" del gobierno nacional.